Rajasthan: पुलिस की सुरक्षा में रखा 40,200 लीटर डीजल पानी में बदला, नीलामी करने पहुंची टीम हैरान

मंगलवार को नीलामी के लिए डीएसओ सुनील कुमार घोड़ेला, चुरू जिला रसद अधिकारी अंशुल तिवाड़ी सहित टीम मौके पर पहुंची। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि निगरानी के लिए तैनात कांस्टेबल कुलदीप और प्रमोद कुमार मौके पर मौजूद ही नहीं थे। टीम ने दोनों को बुलवाया और उनके सामने टैंक की सील खोली गई। जैसे ही सैंपल लिया गया, टैंक से डीजल की जगह पानी निकला। इस पर अधिकारियों ने तुरंत नीलामी प्रक्रिया रोक दी और मामले को संदिग्ध मानते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी।