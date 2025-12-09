Pali Accident: पाली में तेज रफ्तार डंपर का कहर, व्यापारी को कुचला, इलाज के दौरान मौत

हादसे के बाद मौके पर खड़ा डंपर व जमा लोग। फोटो- पत्रिका
धनला (पाली)। सिरियारी थाना क्षेत्र के जोजावर-करमाल मार्ग पर भगोड़ा नदी के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार राणावास के बेरा बोरिया निवासी श्रवणसिंह (45) पुत्र देवीसिंह, जोजावर में खाद-बीज की दुकान चलाते थे। वे उधारी की वसूली के लिए बाइक से करमाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करमाल से देसूरी की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।
दुर्घटना के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों और राहगीरों की सूचना पर जोजावर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को जोजावर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया।
घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने श्रवणसिंह को जोधपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
