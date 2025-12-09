Pali Accident: पाली में तेज रफ्तार डंपर का कहर, व्यापारी को कुचला, इलाज के दौरान मौत

जानकारी के अनुसार राणावास के बेरा बोरिया निवासी श्रवणसिंह (45) पुत्र देवीसिंह, जोजावर में खाद-बीज की दुकान चलाते थे। वे उधारी की वसूली के लिए बाइक से करमाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करमाल से देसूरी की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।