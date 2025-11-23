डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, भरतपुर के थे रहने वाले, आ रहे थे परीक्षा देने, घाट की गुणी में सुरंग से बाहर निकलते समय हादसा

जयपुर। राजधानी में आज सुबह घाट की गुणी में सुरंग के बाहर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रांरभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवक टनल के अंदर से जयपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से डंपर आ रहा था। जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। इसके बाद डंपर आगे जाकर रूक गया। मौके पर हर तरफ सड़क खून से लथपथ हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के कारण मौके पर जाम लग गया था। पुलिस ने व्यवस्था संभाली और वाहन हटाकर यातायात सुचारू कराया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे को लेकर आक्रोश जताया और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर शांत कराया।
मृत युवकों की पहचान भरतपुर निवासी मनवीर और योगेश के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह जयपुर आ रहे थे। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की सटीक वजह का पता चल सके।
पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जिसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द किए जाएंगे। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।
