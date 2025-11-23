Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, भरतपुर के थे रहने वाले, आ रहे थे परीक्षा देने, घाट की गुणी में सुरंग से बाहर निकलते समय हादसा

राजधानी में आज सुबह घाट की घुणी टनल के बाहर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 23, 2025

Play video

जयपुर। राजधानी में आज सुबह घाट की गुणी में सुरंग के बाहर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रांरभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवक टनल के अंदर से जयपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से डंपर आ रहा था। जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। इसके बाद डंपर आगे जाकर रूक गया। मौके पर हर तरफ सड़क खून से लथपथ हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के कारण मौके पर जाम लग गया था। पुलिस ने व्यवस्था संभाली और वाहन हटाकर यातायात सुचारू कराया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे को लेकर आक्रोश जताया और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर शांत कराया।

मृत युवकों की पहचान भरतपुर निवासी मनवीर और योगेश के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए सुबह जयपुर आ रहे थे। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की सटीक वजह का पता चल सके।

पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जिसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द किए जाएंगे। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

फलोदी के बाद अब जयपुर में भीषण हादसा: बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को रौंदा, 14 की मौत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 01:49 pm

Published on:

23 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, भरतपुर के थे रहने वाले, आ रहे थे परीक्षा देने, घाट की गुणी में सुरंग से बाहर निकलते समय हादसा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Marriage Pre-wedding shoots and DJs are banned six communities have taken a other many major decision
जयपुर

एक क्लिक में पागलपन! अब चैटबॉट्स दे रहे AI ‘साइकोसिस’ का खतरा

खास खबर

राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस; डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ईकोसिस्टम, पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी में ये होगा खास

जयपुर

Rajasthan Weather Uodate: 23,24,25,26 नवंबर को कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, IMD ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

जयपुर

उपेक्षित मानसिक स्वास्थ्य का आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.