डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, भरतपुर के थे रहने वाले, आ रहे थे परीक्षा देने, घाट की गुणी में सुरंग से बाहर निकलते समय हादसा

जयपुर। राजधानी में आज सुबह घाट की गुणी में सुरंग के बाहर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रांरभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवक टनल के अंदर से जयपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से डंपर आ रहा था। जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। इसके बाद डंपर आगे जाकर रूक गया। मौके पर हर तरफ सड़क खून से लथपथ हो गई।