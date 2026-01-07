Rajasthan fog: राजस्थान में कोहरे के कारण ऐनवक्त पर रद्द हुई 6 फ्लाइट, एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की थमी रफ्तार

इंडिगो एयरलाइन की सुबह 7:50 बजे अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट का संचालन भी रद्द रहा। स्पाइसजेट एयरलाइन की जयपुर से सुबह 9:40 दुबई जाने वाली फ्लाइट 11 घंटे की देरी से रवाना हुई। इंडिगो एयरलाइन सुबह 6:25 बजे इंदौर जाने वाली फ्लाइट साढ़े 5 घंटे की देरी से, दोपहर 1:25 बजे अहमदाबाद जाने वाली तीन घंटे की देरी से, सुबह 9:20 बजे जैसलमेर जाने वाली फ्लाइट ढाई घंटे की देरी से, सुबह 7:55 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट सवा घंटे की देरी से, एअर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से, इंडिगो एयरलाइन की सुबह साढ़े 10 बजे जोधपुर, 10:55 बजे मुंबई,11:45 बजे इंदौर, दोपहर साढ़े 12 बजे लखनऊ, जाने वाली फ्लाइट आधा घंटे की देरी से जयपुर से रवाना हुई।