Jaipur: खेल कोटे में नौकरी दिलाने का खेल; ताइक्वांडो का फर्जी प्रमाण पत्र दिलाने वाला मास्टरमाइंड PTI अरेस्ट

पूछताछ में सामने आया है कि अभ्यर्थियों और अन्य आरोपियों ने स्कूल या कॉलेज स्तर की किसी ताईक्वाण्डो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। न ही उन्होंने खेल से संबंधित कोई प्रमाण पत्र अखबार की कतरन या वीडियो ग्राफी पुलिस को प्रस्तुत की है।

आरोपी भजनलाल, भंवरलाल, मुमताज और नरेन्द्र बिडीयासर ने दलाल रोहतक निवासी सतीश डूल, आरोपी दुर्गाप्रसाद और महेन्द्र पालीवाल ने दलाल फलोदी निवासी दलाल वेदप्रकाश, आरोपी मांगीलाल, भलाराम, बबीता जाखड़ ने दलाल नागौर निवासी दलाल रामचन्द्र और आरोपी सुनील पालीवाल ने दलाल एवं प्रकरण के नामजद आरोपी दलाल जोधपुर निवासी रघुवीर चौधरी से ताईक्वाण्डो खेल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इन लोगों ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पैसे नकद एवं ऑनलाइन दिए है।