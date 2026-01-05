राजस्थान में 120KM लंबे रेल रूट पर यहां करोड़ों की लागत से बन रही पक्की दीवार, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार

बांदीकुई। रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए आबादी क्षेत्रों में ट्रैक के दोनों ओर सीमेंट की पक्की दीवार का निर्माण शुरू किया है। लोहे के सरिए डालकर बनाई जा रही यह दीवार पांच से छह फीट ऊंची होगी। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के ट्रैक पर आने से रोक लगाना और ट्रैक सुरक्षित होने पर ट्रेनों की गति बढ़ाना है। इसके अलावा रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण पर भी अंकुश लगेगा।