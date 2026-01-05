राजस्थान में चंबल नदी पर 256 करोड़ की लागत से बनेगा थ्री लेन पुल, कोटा-बूंदी के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत

इस पुल के निर्माण से कोटा जिले के चंबल ढीपरी गांव से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द को जोड़ा जाएगा। बारां जिले और कोटा जिले के पीपल्दा से दिल्ली की तरफ यात्रा करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग करना भी आसान हो जाएगा। लोग सीधे लाखेरी और इंद्रगढ़ के नजदीक इंटरचेंज पर एक्सप्रेसवे को पकड़ सकेंगे। बूंदी जिले के लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र की आबादी को भी कोटा आने में काफी आसानी होगी।