कोटा

राजस्थान में चंबल नदी पर 256 करोड़ की लागत से बनेगा थ्री लेन पुल, कोटा-बूंदी के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Three Lane Bridge: 256 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर तीन लेन के हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा। यह पुल कोटा जिले में चंबल ढीबरी से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द के बीच में बनेगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Jan 05, 2026

three-lane-bridge

Photo: AI generated

High Level Bridge: कोटा। इटावा क्षेत्र के गोठडा गांव के पास 256 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर तीन लेन के हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा। यह पुल कोटा जिले में चंबल ढीबरी से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द के बीच में बनेगा। पुल निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने क्लीयरेंस दे दी है।

विभाग द्वारा पुल निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी। साथ ही भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिया निर्माण की घोषणा 4 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य रूका हुआ था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप के चलते इसे एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिली है।

यह पुल चंबल-घड़ियाल अभयारण्य में इंद्रगढ़-ललितपुर राज्य मार्ग-120 पर बनेगा। जिसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही के बाद पुल का निर्माण शुरू होगा। पुल बनने के बाद कोटा जिले के इटावा-पीपल्दा क्षेत्र ही नहीं बारां जिले को भी फायदा होगा।

इटावा क्षेत्र में तीन लेन का बनेगा पहला पुल

इस पुल के निर्माण से कोटा जिले के चंबल ढीपरी गांव से बूंदी जिले के चांणदा खुर्द को जोड़ा जाएगा। बारां जिले और कोटा जिले के पीपल्दा से दिल्ली की तरफ यात्रा करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग करना भी आसान हो जाएगा। लोग सीधे लाखेरी और इंद्रगढ़ के नजदीक इंटरचेंज पर एक्सप्रेसवे को पकड़ सकेंगे। बूंदी जिले के लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र की आबादी को भी कोटा आने में काफी आसानी होगी।

जयपुर जाने वालों की राह भी होगी आसान

इसके अलावा जयपुर जाने वाले यात्रियों को भी एक और सीधा रूट मिल जाएगा। जानकारी के अनुसार भूमि अवाप्ति का पूरा पैसा सक्षम अधिकारी को ट्रांसफर हो गया है। जिनमें कोटा के इटावा और सवाई माधोपुर के खंडार एसडीएम खंडार दोनों को पैसा चला गया है। इटावा की तरफ 3.95 हैक्टेयर भूमि आ रही है। खंडार की तरफ 2.55 हैक्टेयर जमीन है. यहां करीब 25 फीसदी काम हो गया है।

भूमि अवाप्ति के संबंध में गजट अधिसूचना जारी

अधिशासी अभियंता हेमराज चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोटा-बूंदी के बीच चम्बल नदी पर इन्द्रगढ़, ढीबरी चम्बल, रजोपा, इटावा, शहनावदा, ललितपुर सड़क स्टेट हाइवे 120 पर ग्राम गोठका कलां में चम्बल नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण के दौरान भूमि अवाप्ति के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

05 Jan 2026 11:29 am

