फलोदी के बाद अब जयपुर में भीषण हादसा: बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को रौंदा, 13 की मौत

Jaipur Accident: जयपुर। फलोदी के बाद अब जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हरमाड़ा इलाके में एक बेकाबू डंपर ने करीब एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।
हादसा दोपहर करीब एक बजे सीकर रोड पर लोहामंडी इलाके में हुआ। सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी। तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे वाहनों को रौंदता चला गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई कारें और बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। डंपर ने एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही हरमाड़ा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।
हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं मौके पर आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद दृश्य बेहद दर्दनाक है। पुलिस की ओर से सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग