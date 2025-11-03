फलोदी के बाद अब जयपुर में भीषण हादसा: बेकाबू डंपर ने एक दर्जन वाहनों को रौंदा, 13 की मौत

हादसा दोपहर करीब एक बजे सीकर रोड पर लोहामंडी इलाके में हुआ। सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी। तभी अचानक तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे वाहनों को रौंदता चला गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई कारें और बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। डंपर ने एक दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।