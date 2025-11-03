जयपुर के हरमाड़ा में भयावह सड़क हादसा: बेकाबू डंपर ने 13 लोगों को रौंदा, कई घायल; सामने आई हादसे की वजह

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहा मंडी रोड पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ओवरस्पीड डंपर के ब्रेक फेल होने से उसने सड़क पर मौजूद कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।