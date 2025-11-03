जयपुर के हरमाड़ा में भयावह सड़क हादसा: बेकाबू डंपर ने 13 लोगों को रौंदा, कई घायल; सामने आई हादसे की वजह

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहा मंडी रोड पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ओवरस्पीड डंपर के ब्रेक फेल होने से उसने सड़क पर मौजूद कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए SMS और कांवटियां अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार, हादसा हरमाड़ा के लोहा मंडी इलाके में हुआ। डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की ओर से रोड नंबर-14 से हाईवे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान अचानक ब्रेक फेल हो जाने से चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने तेज रफ्तार में सड़क पर खड़ी या गुजर रही कम से कम 20 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी।
इनमें कारें, बाइकें और पिकअप वाहन शामिल थे। टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई वाहन एक-दूसरे से भिड़ गए, जबकि कुछ बाइकें डंपर के नीचे फंस गईं। हादसे के बाद सड़क पर बड़े क्षेत्र में वाहनों के मलबे और शव बिखरे पड़े थे, जिससे पूरा इलाका युद्धक्षेत्र जैसा नजर आ रहा था।
मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत कांवटिया अस्पताल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर प्रबंधन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त टीमें अलर्ट पर रखी गईं।
बता दें, घायलों को निकालने में स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान रहा। कई लोग गाड़ियों से फंसे पीड़ितों को बाहर निकाल रहे थे। हादसे में कुछ शवों के कपड़े तक फट गए थे, ऐसे में आसपास के लोगों ने अपने गमछे और कपड़ों से शवों को ढककर सम्मानजनक तरीके से एक तरफ रखा। डंपर के नीचे फंसी बाइकों से भी कुछ शवों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया।
पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। हादसे की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से डायवर्ट किया गया। डंपर को सड़क से हटाने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वाहन कई मीटर तक घसीटते चले गए। कई कारें और बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि सड़क पर खून के धब्बे और मलबा बिखरा पड़ा था।
