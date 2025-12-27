दिल, दर्शन व दर्द को लफ्जों में ढालने वाले शायर थे गालिब

गालिब की उर्दू शायरी पर जितनी अधिक टीकाएं, भाष्य, समालोचनाएं और शोध हुए हैं उतने किसी अन्य शायर पर नहीं हुए। गालिब अपनी खूबियों और खामियों से एक समान वाकिफ है और दोनों का ही इजहार करने में गालिब को कोई संकोच भी नहीं है… 'यह मसाइल-ए-तसव्वुफ (तत्त्व चिंतन के विषय) यह तेरा बयान गालिब तुझे हम वली (धर्मज्ञ) समझते जो न बादा खूवार (शराबी) होता' गालिब रहस्यानुभूति के आनन्द को समझते थे। तत्व-दृष्टा के लिए न केवल दुनिया एक भ्रम है अपितु स्वर्ग-नरक भी उसके लिए कल्पनाएं मात्र हैं। मनुष्य इन कल्पनाओं का उपयोग खुद को बहलाने के लिए करता है-'हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल खुश रखने को गालिब यह खयाल अच्छा है।'