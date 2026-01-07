Good News: राजस्थान में LDC के 10,000 पदों पर भर्ती परीक्षा 5, 6 जुलाई को, 15 फरवरी से आवेदन शुरू

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा लगभग 10,000 संभावित पदों पर कनिष्ठ सहायक (LDC) भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है। यह भर्ती CET (Sr. Secondary Level) 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के मध्य से शुरू की जा सकती है। बोर्ड के संशोधित कैलेंडर के अनुसार, इस भर्ती की लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है।