Rajasthan: घर से भागा प्रेमी जोड़ा, डर के मारे टांके में कूदा, युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर

चौहटन। कोनरा के अमरावास सरहद में पानी के टांके में युवक-युवती गिरे होने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इनकी पहचान प्रेम प्रसंग के चलते दो दिन पहले घर से भागे प्रेमी युगल के रूप में हुई। जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने दोनों को टांके से बाहर निकाल कर चौहटन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित किया तथा युवक को गंभीर स्थिति में बाड़मेर भेजा गया।