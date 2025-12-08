Rajasthan Accident: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस, महिला टीचर सहित 3 लोगों की मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस और बाइक। फोटो: पत्रिका
हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में महिला टीचर सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, 11 लोग घायल हो गए। हादसा संगरिया रोड पर पर गांव मानकसर के समीप हुआ हुआ। जहां बाइक को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवा गया है। हनुमानगढ़ जिला कलक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं, बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया।
पुलिस के मुताबिक विश्वकर्मा ट्रेवल्स की बस सुबह हनुमानगढ़ से डबवाली जा रही थी। तभी बाइक को बचाने के चक्कर में बस सड़क किनारे लगे बोर्ड से टकराते हुए पलट गई। हादसे में बस सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बस के नीचे दबने से दो बाइक सवार युवकों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
हादसे में लखविंद्र सिंह पुत्र मंगू सिंह उम्र 40 साल निवासी नगराना, बग्गा सिंह पुत्र जगसीर सिंह उम्र 28 साल निवासी नगराना और कमलदीप कौर पुत्री बलवंत सिंह उम्र 35 साल निवासी नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन हाल की मौत हो गई। कमलदीप सरकारी स्कूल में शारीरिक टीचर थी। वह रोजना बस से ही ड्यूटी पर जाती थी।
1. अनवर अली पुत्र असलम उम्र 45 साल निवासी रामपुर यूपी हाल किरायेदार किला के सामने हनुमानगढ़ टाउन।
2. जगजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 42 साल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन।
3. रामदेवी पत्नि कृष्णलाल कुम्हार उम्र 62 साल निवासी वार्ड नंबर 9 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण छिम्पा उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन।
5. सुखचरण सिंह पुत्र दलबारा सिंह जाति रामदासिया उम्र 29 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया।
6. मखन लाल पुत्र भोमाराम जाट उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया।
7. अजय कुमार पुत्र रामप्रताप बावरी उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 17 ऐलनाबाद हरियाणा।
8. महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह रामदासिया उम्र 70 साल निवासी जण्डावाली।
9. आनन्द पाण्डेय पुत्र भवानीदास पाण्डेय उम्र 40 साल निवासी हुडको कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन।
10. कालूराम पुत्र पन्तराम नायक उम्र 47 साल निवासी कणवाली रावतसर।
11. पुष्पा पत्नि संजीव कुमार कुम्हार उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 23 कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर।
