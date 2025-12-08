8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan Accident: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस, महिला टीचर सहित 3 लोगों की मौत

Hanumangarh Road Accident: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में महिला टीचर सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Dec 08, 2025

Bus accident in Hanumangarh
Play video

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस और बाइक। फोटो: पत्रिका

हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में महिला टीचर सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, 11 लोग घायल हो गए। हादसा संगरिया रोड पर पर गांव मानकसर के समीप हुआ हुआ। जहां बाइक को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवा गया है। हनुमानगढ़ जिला कलक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं, बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया।

बस के नीचे दबे दो बाइक सवार युवक

पुलिस के मुताबिक विश्वकर्मा ट्रेवल्स की बस सुबह हनुमानगढ़ से डबवाली जा रही थी। तभी बाइक को बचाने के चक्कर में बस सड़क किनारे लगे बोर्ड से टकराते हुए पलट गई। हादसे में बस सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बस के नीचे दबने से दो बाइक सवार युवकों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

इनकी गई जान

हादसे में लखविंद्र सिंह पुत्र मंगू सिंह उम्र 40 साल निवासी नगराना, बग्गा सिंह पुत्र जगसीर सिंह उम्र 28 साल निवासी नगराना और कमलदीप कौर पुत्री बलवंत सिंह उम्र 35 साल निवासी नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन हाल की मौत हो गई। कमलदीप सरकारी स्कूल में शारीरिक टीचर थी। वह रोजना बस से ही ड्यूटी पर जाती थी।

ये हुए घायल

1. अनवर अली पुत्र असलम उम्र 45 साल निवासी रामपुर यूपी हाल किरायेदार किला के सामने हनुमानगढ़ टाउन।
2. जगजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 42 साल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन।
3. रामदेवी पत्नि कृष्णलाल कुम्हार उम्र 62 साल निवासी वार्ड नंबर 9 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण छिम्पा उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन।
5. सुखचरण सिंह पुत्र दलबारा सिंह जाति रामदासिया उम्र 29 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया।
6. मखन लाल पुत्र भोमाराम जाट उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया।
7. अजय कुमार पुत्र रामप्रताप बावरी उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 17 ऐलनाबाद हरियाणा।
8. महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह रामदासिया उम्र 70 साल निवासी जण्डावाली।
9. आनन्द पाण्डेय पुत्र भवानीदास पाण्डेय उम्र 40 साल निवासी हुडको कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन।
10. कालूराम पुत्र पन्तराम नायक उम्र 47 साल निवासी कणवाली रावतसर।
11. पुष्पा पत्नि संजीव कुमार कुम्हार उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 23 कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर।

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 18 साल के जवान बेटे की मौत, शव देखकर आपा खो बैठे परिजन
    बारां
    Baran-Accident-news

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    big accident in Rajasthan

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    08 Dec 2025 11:54 am

    Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan Accident: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस, महिला टीचर सहित 3 लोगों की मौत

    बड़ी खबरें

    View All

    हनुमानगढ़

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    कोई मजदूरी करने तो किसी को जाना था ड्यूटी, सडक़ पर थम गई सांसें, 3 की मौत, 11 घायल

    हनुमानगढ़

    पशुओं की मौत पर पशुपालकों को आर्थिक संबल देगी मंगला योजना, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन की शर्त

    हनुमानगढ़: पशुपालक को बीमा प्रपत्र सौंपती विभगीय टीम।
    हनुमानगढ़

    सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी

    Hanumangarh couple drowned in Indira Gandhi Canal
    हनुमानगढ़

    Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

    hanumangarh Crime
    हनुमानगढ़

    Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

    Road accident, road accident in Hanumangarh, road accident in Rajasthan, bike accident, bike accident in Hanumangarh, bike accident in Rajasthan, death of father-in-law and son-in-law, death of father-in-law and son-in-law in Hanumangarh, death of father-in-law and son-in-law in Rajasthan
    हनुमानगढ़
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Parliament Winter Session

    PM Modi

    Year Ender

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.