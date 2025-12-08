Rajasthan Accident: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी बस, महिला टीचर सहित 3 लोगों की मौत

1. अनवर अली पुत्र असलम उम्र 45 साल निवासी रामपुर यूपी हाल किरायेदार किला के सामने हनुमानगढ़ टाउन।

2. जगजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 42 साल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन।

3. रामदेवी पत्नि कृष्णलाल कुम्हार उम्र 62 साल निवासी वार्ड नंबर 9 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण छिम्पा उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन।

5. सुखचरण सिंह पुत्र दलबारा सिंह जाति रामदासिया उम्र 29 साल निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया।

6. मखन लाल पुत्र भोमाराम जाट उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया।

7. अजय कुमार पुत्र रामप्रताप बावरी उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 17 ऐलनाबाद हरियाणा।

8. महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह रामदासिया उम्र 70 साल निवासी जण्डावाली।

9. आनन्द पाण्डेय पुत्र भवानीदास पाण्डेय उम्र 40 साल निवासी हुडको कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन।

10. कालूराम पुत्र पन्तराम नायक उम्र 47 साल निवासी कणवाली रावतसर।

11. पुष्पा पत्नि संजीव कुमार कुम्हार उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 23 कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर।