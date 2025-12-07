सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी

हनुमानगढ़: परिवार वाले तो घर में नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे। मगर किलकारी गूंजने से पहले ही परिजनों के दिल पर कटार सी चल गई। सात दिन से बेटे-बहू की तलाश में नहर की निगरानी कर रहे परिवार वालों की आस शनिवार को उस समय टूट गई, जब नहर में युवक का शव मिल गया।