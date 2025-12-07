7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी

हनुमानगढ़ में सात दिन से लापता दंपती में पति शंभु सिंह (23) का शव रावतसर वितरिका में मिला, जबकि गर्भवती पत्नी रजनी का अब तक पता नहीं चला। परिजन नहर किनारे डेरा डाले निगरानी कर रहे हैं। तीन महीने पहले हुई शादी और घर में आने वाला बच्चा दोनों उम्मीदें टूट गईं।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Arvind Rao

Dec 07, 2025

Hanumangarh couple drowned in Indira Gandhi Canal

नहर किनारे डेरा डालकर निगरानी करते बूढ़े पिता (फोटो- पत्रिका)

हनुमानगढ़: परिवार वाले तो घर में नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे। मगर किलकारी गूंजने से पहले ही परिजनों के दिल पर कटार सी चल गई। सात दिन से बेटे-बहू की तलाश में नहर की निगरानी कर रहे परिवार वालों की आस शनिवार को उस समय टूट गई, जब नहर में युवक का शव मिल गया।

क्योंकि नहर किनारे दंपती के जूते, मोबाइल फोन वगैरह मिलने के बावजूद हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वे कहीं चले गए हों। हालांकि, दंपती के बूढ़े पिता और अन्य परिजन निरंतर नहर किनारे डेरा डालकर निगरानी कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, गांव सूरेवाला के थेहड़ जोगेंद्र सिंह वाला निवासी शंभु सिंह (23) पुत्र जसवंत सिंह का शव शनिवार सुबह रावतसर वितरिका में थालड़का क्षेत्र में हैड से थोड़ा आगे मिला। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दोपहर बाद उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया।

इस संबंध में मृतक के चाचा राम सिंह की सूचना पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। जबकि शंभु सिंह की पत्नी रजनी उर्फ रज्जो (20) का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। परिजन नहर व हैड के पास निरंतर निगरानी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 30 नवंबर की सुबह मसीतांवाली हैड पर इंदिरा गांधी नहर की रावतसर वितरिका के किनारे दंपती के जूते, मोबाइल और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिली थी। इसके बाद परिजनों, पुलिस, परिजन और आपदा प्रबंधन टीम ने दंपती की तलाश शुरू की थी।

तीन महीने पहले शादी

शंभु व रजनी का विवाह करीब तीन महीने पहले ही हुआ था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व परिजनों के अनुसार रजनी दो महीने की गर्भवती थी। शंभु सिंह अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए हनुमानगढ़ जाने का कहकर 29 नवंबर को घर से निकला था। इसके बाद वह अपने ससुराल चक 4-5 आरडब्ल्यूबी मसीतांवाली हैड पर रुके थे।

अच्छा तैराक था शंभु

मृतक के परिजन रामा सिंह ने बताया कि शंभु सिंह अच्छा तैराक था। हमारे गांव क्षेत्र के अधिकांश युवक तैरना जानते हैं। ऐसे में शंभु सिंह डूब नहीं सकता था। संभव है कि पत्नी को बचाने के प्रयास में वह डूब गया हो। मृतक की जेब से 1100 रुपए एवं मोबाइल फोन का चार्जर बरामद हुआ।

ये भी पढ़ें

Suicide in Love Affair: एक ही पेड़ पर लटकी दो जिंदगियां…रिश्तेदारी का रिश्ता बना मौत की वजह
बाड़मेर
Balotra Sindhari Boyfriend and Girlfriend commits suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 11:51 am

Published on:

07 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

Road accident, road accident in Hanumangarh, road accident in Rajasthan, bike accident, bike accident in Hanumangarh, bike accident in Rajasthan, death of father-in-law and son-in-law, death of father-in-law and son-in-law in Hanumangarh, death of father-in-law and son-in-law in Rajasthan
हनुमानगढ़

64 नए आधार सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव सिरे चढ़े तो लोगों को मिले राहत

हनुमानगढ़. जिले में आधार सेवा केंद्रों के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में पूरे जिले में केवल 29 आधार सेवा केंद्रों का संचालन हो रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई महीनों से बंद थे। दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद इनका संचालन अब दोबारा शुरू किया गया है।
हनुमानगढ़

राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

Hanumangarh-heroin-case
हनुमानगढ़

बॉर्डर पार से मंगवाई 15 करोड़ की हेरोइन व पिस्टल, राजस्थान में सप्लाई से पहले गिरफ्तार

Heroin and pistol worth Rs 15 crores were brought from across the border, but they were arrested before they could be supplied in Rajasthan
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.