1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

राजस्थान में हिंदू सम्मेलन से पहले बदमाशों ने तोड़ डाली शिवलिंग की मूर्ति, गांव में मचा बवाल

गोलूवाला के समीप गांव हांसलिया में शिवलिंग की स्थापना के कुछ घंटों बाद ही अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उसे खंडित कर दिया। घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Arvind Rao

Feb 01, 2026

Shivling Statue Broken in Hanumangarh

Shivling Statue Broken in Hanumangarh (Patrika Photo)

Hanumangarh News: गोलूवाला के समीपवर्ती गांव हांसलिया में शनिवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन स्थापना के कुछ ही घंटों बाद रात के समय अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया। घटना सामने आते ही गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया और हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया।

रविवार सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताने लगे। लोगों का कहना है कि यह कृत्य जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से किया गया है। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना भी शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

आज आयोजित होगा हिंदू सम्मेलन

घटना ऐसे समय में हुई है, जब गोलूवाला में रविवार को हिंदू सम्मेलन आयोजित होना है। ऐसे में इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए।

मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

LPG Cylinder Prices Hiked: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, राजस्थान में अब कितने रुपए में मिलेगा; जानें
जयपुर
LPG Cylinder Prices Hiked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में हिंदू सम्मेलन से पहले बदमाशों ने तोड़ डाली शिवलिंग की मूर्ति, गांव में मचा बवाल
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नहरों में पानी कम, खेतों में कर्ज ज्यादा, खलिहानों में कैसे लौटे खुशहाली

हनुमानगढ़: वर्ष 2019 में कलक्ट्रेट में आत्महत्या करने वाले किसान का पड़ा शव।
हनुमानगढ़

व्यवस्थापकों के स्थाईकरण मामले में अनियमितता का आरोप, एसीबी जुटी जांच में

हनुमानगढ़ में एसीबी कर्यालय।
हनुमानगढ़

आसमान छू रहे चांदी के भाव, राजस्थान में कार से जब्त की करीब 15 किलो चांदी

हनुमानगढ़

21 साल की उम्र में तस्करी, अब भुगतनी होगी 20 साल कारावास की सजा

हनुमानगढ़ स्थित विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण।
हनुमानगढ़

हल्की बारिश ने खोली सरकारी सिस्टम की असलियत..

हनुमानगढ़ में बरसात के बाद बिगड़े हालात, पैदल चलना हुआ मुश्किल।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.