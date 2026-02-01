राजस्थान में हिंदू सम्मेलन से पहले बदमाशों ने तोड़ डाली शिवलिंग की मूर्ति, गांव में मचा बवाल

रविवार सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताने लगे। लोगों का कहना है कि यह कृत्य जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नीयत से किया गया है। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर धरना भी शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।