व्यवस्थापकों के स्थाईकरण मामले में अनियमितता का आरोप, एसीबी जुटी जांच में

हनुमानगढ़. केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के दौरान नियमों की अनदेखी करके स्क्रीनिंग करने के आरोप में प्राप्त शिकायत की जांच में एसीबी टीम जुटी हुई है। इस मामले में एसीबी हनुमानगढ़ टीम ने बैंक प्रबंधन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में सहकारी बैंक में कार्यरत अस्थाई व्यवस्थापकों के स्थाईकरण के लिए बैंक स्तर पर चार सदस्यीय पात्रता जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का दायित्व था कि वह प्राप्त सभी आवेदनों की जांच कर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार केवल पात्र अभ्यर्थियों की पत्रावलियों को ही स्थाईकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। आरोप है कि पात्रता जांच कमेटी की ओर से नियमों को ताक पर रखकर लेन-देन के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों को पात्र दर्शाया गया। एसीबी टीम हनुमानगढ़ की एएसपी सुधा पालावत ने बताया कि इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई है। अभी इस मामले की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है। सभी तरह के दस्तावेज जांचने के बाद ही इस बारे में आगे कुछ कहा जा सकता है। किसी भी मामले में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी पड़ताल करना सतत प्रक्रिया है। इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है, ताकि उनका पक्ष जांच कमेटी सुन सके।