एक लाख का फोन हुआ गुम, दो दिन में पुलिस ने बरामद कर लौटाया

इस पर मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच कांस्टेबल हेमेन्द्र सिंह को सौंपी गई। थानाधिकारी रामचंद्र कस्वां के नेतृत्व में कांस्टेबल हेमेन्द्र सिंह की ओर से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मात्र दो दिन में मोबाइल फोन बरामद कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। मंगलवार को जब परिवादी को उक्त मोबाइल सौंपा गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।