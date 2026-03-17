हनुमानगढ़ जिले में भीषण सडक़ हादसा, पांच की मौके पर मौत, एक दर्जन से अधिक घायल

सडक़ दुर्घटना में मरने वालों में एक परिवार के पिता-पुत्र शामिल हैं। हादसे में मरने वालों में अजय बंसल पुत्र श्याम लाल बंसल निवासी हनुमानगढ़ टाउन, दुकान नं. 309 नई धानमंडी, श्याम लाल निवासी टाउन, हरिराम पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी 6 एमडीए हनुमानगढ टाउन सहित एक अन्य महिला व पुरुष शामिल हैं। इसी तरह सुमन पत्नी अमित सोनी उम्र 38 साल निवासी श्रीगंगानगर, महेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश सुथार उम्र 39 साल निवासी श्रीगंगागनर , आदित्य पुत्र अशोक कौशल उम्र 17 वर्ष, अरविन्द पुत्र हंसराज जाट उम्र 38 साल निवासी लालगढ जाटान , रिचु नागपाल पुत्र हरिस अरोडा उम्र 40 साल निवासी वार्ड नं. 18 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ जंक्शन आदि के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद जिला कलक्टर डॉ. खुशालदास यादव ने रावतसर पहुंचकर घटना स्थल व अस्पताल का जायजा लिया।