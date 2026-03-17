Rajasthan Road Accident: राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, बस के उड़े परखच्चे; मची चीख-पुकार

हादसे के वक्त अधिकतर सवारियां सो रही थी। तभी तेज धमाके की आवाज से सवारियों की नींद खुल गई। ट्रक से टकराते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायल लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया।