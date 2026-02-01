LPG Cylinder Prices Hiked: एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा ! राजस्थान में अब कितने रुपए में मिलेगा; जानें

LPG Cylinder Prices: फरवरी महीने की पहली तारीख और बजट के उत्साह के बीच तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 49 की बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें आज, 1 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस (14.2 किलो) के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।