राजस्थान में पाक बॉर्डर से सटे इन 4 जिलों में रेलवे की बढ़ेगी कनेक्टिविटी, नए रेलवे रूट्स का चल रहा सर्वे

Rail connectivity to increase in Rajasthan: राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 4 जिलों में आगामी ​महीनों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने दो दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान रेल रूट्स के सर्वे की बात कही है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में चल रहे रेल रूट्स सर्वे की रिपोर्ट की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी। जहां से मंजूरी मिलते ही रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर कार्य शुरू हो जाएंगे।