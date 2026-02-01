Weather Update: मौसम दिखाएगा नया तेवर, एक साथ मेघगर्जन-वज्रपात-ओलावृष्टि-तूफानी हवा का IMD अलर्ट जारी

इस बीच मौसम विभाग ने 1 फरवरी को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और सवाईमाधोपुर में मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा, कोपुतली-बहरोड़ और टोंक में भी मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।