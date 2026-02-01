1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: मौसम दिखाएगा नया तेवर, एक साथ मेघगर्जन-वज्रपात-ओलावृष्टि-तूफानी हवा का IMD अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Alert: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन, ओलावृष्टि और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 01, 2026

IMD Thunderstorm Alert, IMD Lightning Alert, IMD Hailstorm Alert, IMD Storm Alert, Alwar Weather Alert, Bharatpur Weather Alert, Dausa Weather Alert, Deeg Weather Alert, Dholpur Weather Alert, Karauli Weather Alert, Khairthal-Tijara Weather Alert, Sawaimadhopur Weather Alert, Ajmer Weather Alert, Baran Weather Alert, Bhilwara Weather Alert, Bundi Weather Alert, Chittorgarh Weather Alert, Jaipur Weather Alert, Jhalawar Weather Alert, Jhunjhunu Weather Alert, Kota Weather Alert, Koputli-Behror Weather Alert, Tonk Weather Alert, Western Disturbance

फाइल फोटो

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी को उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

वहीं, एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 2 फरवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि इससे पहले हो रही शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

यह वीडियो भी देखें

यहां ऑरेंज-यलो अलर्ट जारी (Orange-Yellow Alert Issued)

इस बीच मौसम विभाग ने 1 फरवरी को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल-तिजारा और सवाईमाधोपुर में मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा, कोपुतली-बहरोड़ और टोंक में भी मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और झोंकेदार तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

ये भी पढ़ें

Budget 2026 : केंद्रीय बजट पर राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात, जानें क्या बोले? 
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 03:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: मौसम दिखाएगा नया तेवर, एक साथ मेघगर्जन-वज्रपात-ओलावृष्टि-तूफानी हवा का IMD अलर्ट जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: 2 फरवरी को राजस्थान में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

IMD Alert
जयपुर

कानोता-चंदलाई-नेवटा… जयपुर के नए इको टूरिज्म ठिकाने

जयपुर

Jaipur News : जिस डॉक्टर ने दी 'नई जिंदगी' उसे मौत ले गई, डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से निधन

जयपुर

Gold-Silver Price: चांदी आज 25 हजार फिर टूटी, सोना भी भरभराकर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

gold-silver price update
जयपुर

Union Budget 2026 : राजस्थान से सौतेलापन? बजट भाषण में नाम गायब होने पर गहलोत का तीखा बयान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.