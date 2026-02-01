बजट 2026 में किसानों के लिए AI क्रांति: ‘भारत विस्तार’ लॉन्च, अब स्थानीय भाषा में मिलेगी सटीक खेती की सलाह

BharatVistaar: जयपुर. केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया – 'भारत विस्तार' (Bharat-VISTAAR: Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) नाम का बहुभाषी AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह टूल AgriStack पोर्टल (किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड) और ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) की वैज्ञानिक कृषि प्रैक्टिस पैकेज को AI सिस्टम्स से जोड़कर किसानों को रियल-टाइम, क्षेत्र-विशेष और स्थानीय भाषाओं में सलाह देगा। यह ऐलान बजट के 'सबका साथ, सबका विकास' कर्तव्य का हिस्सा है, जहां किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंक्लूजन पर फोकस है। किसान अब AI के दम पर 'स्मार्ट फार्मिंग' कर सकेंगे – पसीना कम, उत्पादन ज्यादा होगा।