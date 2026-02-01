रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का ‘राजस्थान कनेक्शन’! जानें क्या है चौंकाने वाला ‘खुलासा’? 

फायरिंग के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसने दहशत फैला दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी भूमिका निभाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। वायरल हुए पोस्ट में लिखा, 'राम-राम, जय बजरंग बली। आज जो रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम (शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू) लेते हैं। हमने उसे कई बार समझाया कि हमारे काम में दखल न दे, लेकिन वह समझा नहीं। यह तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था। अगली बार गोलियां घर के बाहर नहीं, सीधे उसके बेडरूम में छाती के पार होंगी।'