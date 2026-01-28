Crime: मां टारगेट सेट करती, बेटी लगाती ‘निशाना’ और बेटा करता ये काम, राजस्थान और हरियाणा में वांटेड था परिवार

पुलिस जांच में गिरोह की सरगना के रूप में काली उर्फ संतरा का नाम सामने आया है, जिसने अपने बेटे दीपक और बेटी पिंकी को भी अपराध की दुनिया में उतार दिया। काली और उसका बेटा दीपक 10-10 हजार रुपये तथा बेटी पिंकी 5 हजार रुपये की इनामी हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों ने 9 चोरी की वारदातों को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस चोरी के सामान को खरीदने वाले कबाड़ियों और अन्य खरीददारों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है।