अलवर

Crime: मां टारगेट सेट करती, बेटी लगाती ‘निशाना’ और बेटा करता ये काम, राजस्थान और हरियाणा में वांटेड था परिवार

Rajasthan Crime : अब तक सामने आए 24 मामलों में गिरोह के सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि हरियाणा और राजस्थान के 11 मामलों में पुलिस को आरोपियों की तलाश थी।

अलवर

image

Jayant Sharma

Jan 28, 2026

हरियाणा पुलिस ने किया पूरे गैंग का खुलासा

Gulel Gang Arrest: हरियाणा रेवाड़ी पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय एक कुख्यात अंतरराज्यीय गुलेल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरी की कई बड़ी वारदातों से पर्दा उठा दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह दोनों राज्यों में तीन दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब तक सामने आए 24 मामलों में गिरोह के सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि हरियाणा और राजस्थान के 11 मामलों में पुलिस को आरोपियों की तलाश थी।

महेंद्रगढ़ के पड़थल से चल रहा था गिरोह

पुलिस जांच में गिरोह की सरगना के रूप में काली उर्फ संतरा का नाम सामने आया है, जिसने अपने बेटे दीपक और बेटी पिंकी को भी अपराध की दुनिया में उतार दिया। काली और उसका बेटा दीपक 10-10 हजार रुपये तथा बेटी पिंकी 5 हजार रुपये की इनामी हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान गिरोह के सदस्यों ने 9 चोरी की वारदातों को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस चोरी के सामान को खरीदने वाले कबाड़ियों और अन्य खरीददारों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है।

तीनों राजस्थान पुलिस की वांटेड सूची में शामिल

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में काली का पड़ोसी अरुण और भिवानी जिले के आलमपुर निवासी नरेंद्र उर्फ डिल्लू उर्फ जोगी शामिल हैं। कोसली सीआईए द्वारा की गई कार्रवाई से पहले भी गिरोह के सदस्य 24 मामलों में पकड़े जा चुके थे।

दिन में रेकी, रात में चोरी

कोसली सीआईए प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता था। पहले दिन के समय घरों, दुकानों और मंदिरों की रेकी की जाती थी, इसके बाद रात के अंधेरे में चोरी को अंजाम दिया जाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए गिरोह हर वारदात में अलग.अलग सदस्यों का इस्तेमाल करता था।

लिव-इन में रहकर चला रही थी गैंग

काली की शादी राजस्थान के निमराना क्षेत्र के पिपली गांव में हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद वह पति को छोड़कर अपने मायके पड़थल गांव में आकर रहने लगी, जहां वह अजीत नामक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में बच्चों सहित रह रही है। यहीं से वह पूरे परिवार और गिरोह के सदस्यों के साथ चोरी की घटनाओं को संचालित कर रही थी।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में 7 से 10 अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का दायरा बढ़ सकता है।

28 Jan 2026 11:00 am

