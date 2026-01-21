Jaipur: अब 3 तलाक नहीं चलेगा…, 5 बच्चों की मां को छोड़ दूसरी शादी करने वाले ‘कालू’ पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, थानेदार को लगाया फोन, और

पुलिस अधिकारी से बात करते विधायक बाल मुकुंदाचार्य
Jaipur Mla Balmukundacharya Helps Woman: राजधानी जयपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालमुकुंदाचार्य के पास पहुंची पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया। पीड़िता ने अपने पति की दूसरी शादी की बात बताई और बताया कि वह खर्चा भी नहीं देता है। इस पर विधायक ने थानाधिकारी से बात कर उन्हें तुरंत नियमानुसार एक्शन लेने के लिए कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
विधायक के पेज से सामने आए विडियो में विधायक महिला के सामने थाना पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर पुलिस अधिकारी को बताया कि पीडिता महिला की उम्र 28 साल है, 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब तक पांच बच्चे पैदा कर दिए हैं। इसके पति कालू ने इसे छोड़ दिया है और 18 साल की युवती के साथ दूसरी शादी कर वह भट्टा बस्ती में ही रह रहा है। उससे भी बच्चा पैदा किया है। कालू की उम्र करीब 36 या 37 साल है।
विधायक ने फोन पर पुलिस अधिकारी को कहा कि वे कानून के हिसाब से काम करें और पीडिता को उसका हक दिलाएं। उन्होंने कहा कि अब तीन तलाक जैसा सिस्टम नहीं चलेगा, कानून के अनुसार ही काम करना होगा। उल्लेखनीय है कि विधायक पहले भी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी उनका एक वीडियो सामने आया था।
