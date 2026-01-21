Jaipur: अब 3 तलाक नहीं चलेगा…, 5 बच्चों की मां को छोड़ दूसरी शादी करने वाले ‘कालू’ पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, थानेदार को लगाया फोन, और

विधायक के पेज से सामने आए विडियो में विधायक महिला के सामने थाना पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने फोन पर पुलिस अधिकारी को बताया कि पीडिता महिला की उम्र 28 साल है, 18 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब तक पांच बच्चे पैदा कर दिए हैं। इसके पति कालू ने इसे छोड़ दिया है और 18 साल की युवती के साथ दूसरी शादी कर वह भट्टा बस्ती में ही रह रहा है। उससे भी बच्चा पैदा किया है। कालू की उम्र करीब 36 या 37 साल है।