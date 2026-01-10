7Kg चांदी, सोना, लाखों कैश, 7 मकान-जमीन, रिश्वत में iPhone लेने वाला सरकारी कार्मिक निकला धन कुबेर, सर्च जारी…

ACB Trap Jhalawar SE Vishnu Goyal, Pic
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने झालावाड़ में एक बड़ी मछली पर शिकंजा कसा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अधीक्षण अभियंता (SE) विष्णु चंद्र गोयल को 84,000 रुपये का आईफोन रिश्वत में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब एसीबी ने उनके ठिकानों की तलाशी ली, तो वहां जो मिला उसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए।
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, परिवादी झालावाड़ में हैंडपंप रिपेयर और पाइपलाइन लीकेज का काम करता था। आरोपी एसई विष्णु गोयल उसे काम से हटाने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर अगस्त महीने से ही आईफोन की मांग कर रहे थे। उन्होंने बकाया बिल पास करने के बदले 'आईफोन 16 प्रो' मांगा था। शुक्रवार को जब परिवादी उनके कार्यालय में आईफोन देने पहुंचा, तो एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया।
गिरफ्तारी के बाद जब एसीबी की टीम ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां अवैध संपत्ति का अंबार मिला। तलाशी में अब तक 4.8 लाख रुपये नकद, लगभग 7.7 किलोग्राम चांदी, 62 ग्राम सोने के आभूषण, जयपुर में 5 कीमती प्लॉट और जोधपुर में 1 प्लॉट के दस्तावेज, कोटा में एक आलीशान मकान... निम्नलिखित संपत्तियां और नकदी बरामद हो चुकी है।
शिकायत के अनुसार, आरोपी विष्णु गोयल पहले भी रजिस्ट्रेशन के नाम पर परिवादी से 25 हजार रुपये ले चुके थे। वे लगातार परिवादी के बिलों में खामियां निकालकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी की झालावाड़ चौकी में शिकायत दर्ज कराई, जिसका सत्यापन होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई।
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में टीम अभी भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिलने के बाद अब 'आय से अधिक संपत्ति' (DA Case) का मामला भी दर्ज होना तय माना जा रहा ह
