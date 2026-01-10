7Kg चांदी, सोना, लाखों कैश, 7 मकान-जमीन, रिश्वत में iPhone लेने वाला सरकारी कार्मिक निकला धन कुबेर, सर्च जारी…

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, परिवादी झालावाड़ में हैंडपंप रिपेयर और पाइपलाइन लीकेज का काम करता था। आरोपी एसई विष्णु गोयल उसे काम से हटाने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर अगस्त महीने से ही आईफोन की मांग कर रहे थे। उन्होंने बकाया बिल पास करने के बदले 'आईफोन 16 प्रो' मांगा था। शुक्रवार को जब परिवादी उनके कार्यालय में आईफोन देने पहुंचा, तो एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया।