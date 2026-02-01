ट्रेन के टॉयलेट में 58 मिनट कैद रहे वसुंधरा राजे के प्रेस सलाहकार

जयपुर। अगर ट्रेन के बाथरूम में आप फंस जाएं और बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, तो क्या होगा ? न मदद की आवाज पहुंचे, न हवा का रास्ता खुले। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रेस सलाहकार महेन्द्र भारद्वाज को ऐसे ही डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा। 30 जनवरी को भारद्वाज कोटा से जयपुर आ रही कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22981 में यात्रा कर रहे थे। सवाईमाधोपुर से आगे वे ट्रेन के बाथरूम में गए। बाहर निकलते समय अंदर लगी डोर लैच (कुंडी) अचानक फेल हो गई। दरवाजा पूरी तरह जाम हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से कुंडी, हैंडल और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। भारद्वाज ने उनके साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।