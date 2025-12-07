7 दिसंबर 2025,

रविवार

बाड़मेर

Suicide in Love Affair: एक ही पेड़ पर लटकी दो जिंदगियां…रिश्तेदारी का रिश्ता बना मौत की वजह

बालोतरा के भाटा गांव में रिश्तेदारी में जुड़े प्रेमी जोड़े ने बबूल के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों शुक्रवार रात घर से निकले थे। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपे।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Dec 07, 2025

Balotra Sindhari Boyfriend and Girlfriend commits suicide

Boyfriend and Girlfriend commits suicide (Patrika File Photo)

बालोतरा: सिणधरी पुलिस थाना क्षेत्र के भाटा गांव में शनिवार सुबह प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किशोर-किशोरी के एक ही बबूल के पेड़ से लटके शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार, दोनों शुक्रवार रात अपने दोस्त के साथ घर से निकले थे, जो आगे जाकर अलग हो गए। इसके बाद भाटा इलाके की ओरण भूमि में प्रेमी-प्रेमिका ने बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलने पर सिणधरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की मौजूदगी में दोनों के शव फंदे से नीचे उतरवाकर सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाए गए। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए।

दूसरे युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास

पुलिस के अनुसार, नाबालिग युवती व युवक पुष्पेंद्र दोनों आपस में रिश्तेदार थे। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात पुष्पेंद्र और उसका परिचित दो युवतियों को साथ लेकर निकले थे। आगे जाकर दोनों जोड़े अलग हो गए। इसके बाद पुष्पेंद्र और उसकी प्रेमिका ने भाटा में बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, इसी घटना से जुड़े दूसरे प्रेमी जोड़े में युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। लेकिन उसे बचा लिया गया। थानाधिकारी के अनुसार, युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है और अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

Published on:

07 Dec 2025 09:50 am

Barmer / Suicide in Love Affair: एक ही पेड़ पर लटकी दो जिंदगियां…रिश्तेदारी का रिश्ता बना मौत की वजह

