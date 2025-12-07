Suicide in Love Affair: एक ही पेड़ पर लटकी दो जिंदगियां…रिश्तेदारी का रिश्ता बना मौत की वजह

पुलिस के अनुसार, नाबालिग युवती व युवक पुष्पेंद्र दोनों आपस में रिश्तेदार थे। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात पुष्पेंद्र और उसका परिचित दो युवतियों को साथ लेकर निकले थे। आगे जाकर दोनों जोड़े अलग हो गए। इसके बाद पुष्पेंद्र और उसकी प्रेमिका ने भाटा में बबूल के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।