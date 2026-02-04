राजस्थान की धापू चौधरी: दो बच्चों की मां ने जीता गोल्ड मेडल, जानें फ्रैक्चर, संघर्ष और जीत की कहानी

धापू इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का दमखम दिखा चुकी हैं। वर्ष 2024 में बीकानेर में आयोजित एमटीबी साइक्लिंग प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब तक वे चार बार राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और हर बार उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। उनकी सफलता के पीछे कोच खेताराम की मेहनत और मार्गदर्शन की भूमिका रही है। वहीं छात्राओं की बढ़ती रुचि को देखते हुए बायतु विधायक हरीश चौधरी ने खोखसर विद्यालय को लगभग 20 लाख रुपए की आधुनिक साइकिलें भेंट की। आज इसी पहल का परिणाम है कि क्षेत्र की तीन छात्राओं ने अलग-अलग इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।