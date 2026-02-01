दुकान का ताला तोड़ बैटरियां चुरा ले गए चोर

फलसूण्ड क्षेत्र के शिव रोड स्थित इलेक्ट्रिक वर्क्स की दुकान में देर रात चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। चोर दुकान से लगभग 150 से 200 बड़ी बैटरियां चुरा ले गए। दुकान मालिक पारस शर्मा ने बताया कि सुबह पड़ोसी ने दुकान का सटर टूटा देखा तो फोन पर उसे सूचना दी।