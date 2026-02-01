3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बाड़मेर

दुकान का ताला तोड़ बैटरियां चुरा ले गए चोर

फलसूण्ड क्षेत्र के शिव रोड स्थित इलेक्ट्रिक वर्क्स की दुकान में देर रात चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। चोर दुकान से लगभग 150 से 200 बड़ी बैटरियां चुरा ले गए।

बाड़मेर

Yogendra Kumar Sen

Feb 03, 2026

फलसूण्ड क्षेत्र के शिव रोड स्थित इलेक्ट्रिक वर्क्स की दुकान में देर रात चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। चोर दुकान से लगभग 150 से 200 बड़ी बैटरियां चुरा ले गए। दुकान मालिक पारस शर्मा ने बताया कि सुबह पड़ोसी ने दुकान का सटर टूटा देखा तो फोन पर उसे सूचना दी।

दुकान आकर देखा तो चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के भीतर घुसकर सारी बैटरियां चुरा ली। दुकान मालिक की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है।

