जयपुर के गिरीश मेहता और अनीषा शर्मा फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल, स्टार्टअप से देश के हजारों युवाओं की बदल रहे जिंदगी

गिरीश मेहता का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और फिर उनकी मां ने उन्हें मुंबई भेजा ताकि वे पढ़ाई कर सकें। लेकिन मुम्बई में उनके चाचा ने उन्हें काम में लगा दिया। जब उनकी मां को इस बारे में पता चला, तो वह उन्हें वापस राजस्थान लेकर आ गई और 12 साल की उम्र में गिरीश को चाइल्ड केयर संस्थान में भेज दिया। यहां गिरीश ने अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन 18 साल की उम्र में जब उन्हें घर छोड़ने को कहा गया तो वह पूरी तरह से अनजान थे कि आगे क्या होगा।