Success Story: ससुर ने किया सपोर्ट तो बहू ने कर दिया कमाल, 2 बच्चों की मां बनी 3rd ग्रेड शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर, हासिल की 32वीं रैंक

Assistant Professor Rekha Jangid: लक्ष्मणगढ़ की बेटी रेखा जांगिड़ ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई कहानी लिखी है। दो बच्चों की मां और गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बावजूद, रेखा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में भूगोल विषय में 32वीं रैंक हासिल की। यह सफलता उनके कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग का परिणाम है।