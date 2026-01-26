26 जनवरी 2026,

सोमवार

सीकर

Success Story: ससुर ने किया सपोर्ट तो बहू ने कर दिया कमाल, 2 बच्चों की मां बनी 3rd ग्रेड शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर, हासिल की 32वीं रैंक

Real Life Motivational Story: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सोटवारा की बहू रेखा ने भूगोल विषय में 32वीं रैंक हासिल कर कोशिश से कामयाबी का सफर तय किया है।

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 26, 2026

Success Story

रेखा जांगिड़ की फोटो: पत्रिका

Assistant Professor Rekha Jangid: लक्ष्मणगढ़ की बेटी रेखा जांगिड़ ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई कहानी लिखी है। दो बच्चों की मां और गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बावजूद, रेखा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में भूगोल विषय में 32वीं रैंक हासिल की। यह सफलता उनके कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग का परिणाम है।

3rd ग्रेड शिक्षक से बनी सहायक आचार्य

रेखा ने अपनी करियर की शुरुआत तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में की थी। इसके बाद, उन्होंने व्याख्याता के तौर पर अपनी सेवा राउमावि सांवलोदा पुरोहितान में दी।

रेखा की मेहनत और समर्पण ने उन्हें कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के रूप में पदोन्नति दिलवायी। उनका यह सफर साबित करता है कि अगर आत्मविश्वास और दृढ़ता हो, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता।

ससुर और पति को दिया सफलता का श्रेय

रेखा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार खासकर अपने पति रचित जांगिड़ और ससुर प्रहलादराय जांगिड़ को देती हैं। उनके पति तकनीकी शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस के व्याख्याता हैं और उनके ससुर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, दोनों ने रेखा को हमेशा प्रेरित किया और हर कदम पर उनका समर्थन किया।

रेखा की यह कहानी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो ये सिद्ध करती है कि कठिनाईयों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिल जाए, तो सफलता जरूर मिलती है।

Updated on:

26 Jan 2026 09:22 am

Published on:

26 Jan 2026 09:21 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Success Story: ससुर ने किया सपोर्ट तो बहू ने कर दिया कमाल, 2 बच्चों की मां बनी 3rd ग्रेड शिक्षक से असिस्टेंट प्रोफेसर, हासिल की 32वीं रैंक

