‘मेरी हत्या हो सकती है या आत्महत्या कर लूंगा’, RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा का बयान

वहीं, अदालती आदेश पर विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कटारा के आरोपों को लेकर गोपनीय सीलबंद रिपोर्ट पेश की। कटारा की ओर से अधिवक्ता भानूप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें कहा था कि 28 नवंबर को जिला कारागार से कटारा ने बेटे दीपेश कटारा को फोन किया और कुछ लोगों के परेशान करने की जानकारी दी।