Jaipur News: न्यू लोहामंडी रोड पर JDA की बड़ी कार्रवाई: 100 फीट सड़क से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, दो किमी क्षेत्र प्रभावित

जेडीए अधिकारियों के अनुसार न्यू लोहामंडी रोड पर करीब दो किलोमीटर लंबे क्षेत्र में सड़क सीमा के भीतर बने पक्के निर्माण हटाए जा रहे हैं। इससे पहले यहां अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन पक्के कब्जों के चलते सड़क की वास्तविक चौड़ाई अब तक बहाल नहीं हो पाई थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और जेडीए का अमला तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार का विरोध या अव्यवस्था न हो।