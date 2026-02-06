6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: न्यू लोहामंडी रोड पर JDA की बड़ी कार्रवाई: 100 फीट सड़क से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, दो किमी क्षेत्र प्रभावित

सीकर रोड स्थित न्यू लोहामंडी रोड पर शुक्रवार सुबह जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। यह सड़क मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट चौड़ी है, लेकिन दोनों ओर पक्के अतिक्रमण होने के कारण लंबे समय से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Feb 06, 2026

जयपुर। सीकर रोड स्थित न्यू लोहामंडी रोड पर शुक्रवार सुबह जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। यह सड़क मास्टर प्लान के अनुसार 100 फीट चौड़ी है, लेकिन दोनों ओर पक्के अतिक्रमण होने के कारण लंबे समय से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी। जेडीए की इस कार्रवाई से क्षेत्र में दिनभर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। अभी मौके पर 40 से 45 फीट रोड ही नजर आती है।

जेडीए अधिकारियों के अनुसार न्यू लोहामंडी रोड पर करीब दो किलोमीटर लंबे क्षेत्र में सड़क सीमा के भीतर बने पक्के निर्माण हटाए जा रहे हैं। इससे पहले यहां अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन पक्के कब्जों के चलते सड़क की वास्तविक चौड़ाई अब तक बहाल नहीं हो पाई थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और जेडीए का अमला तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार का विरोध या अव्यवस्था न हो।

जेडीए का दावा है कि अतिक्रमण हटने के बाद सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। यह मार्ग औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों को जोड़ता है, जहां भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी
कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ व्यापारियों और निवासियों ने जेडीए पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर की जा रही है, जबकि प्रभावशाली लोगों के निर्माणों को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि सभी अतिक्रमण समान रूप से नहीं हटाए गए, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

डम्पर हादसे ने छीनी थीं 14 लोगों की जान, फिर भी नहीं सुधरे हालात
तीन नवम्बर 2025 को नशे में धुत डम्पर चालक मुख्य मार्ग पर दौड़ाता हुआ चला गया था। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई जने घायल हो गए थे। उस घटना के बाद सड़क की चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर सवाल उठे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: न्यू लोहामंडी रोड पर JDA की बड़ी कार्रवाई: 100 फीट सड़क से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, दो किमी क्षेत्र प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Interest Free Loan: बिना ब्याज 10 लाख तक ऋण का मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स

CM Bhajanlal
जयपुर

जयपुर कलक्ट्रेट सर्कल: जहां जाम, वहीं समाधान, MI रोड से कबीर मार्ग तक… जाम का पंचमुखी हमला

जयपुर

Indian Railways: होली पर यात्रियों को राहत, सात जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ी, जयपुर को मिली अतिरिक्त सुविधा

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर

Rajasthan Govt: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर चलेगा ‘पीला पंजा’

Rajasthan bulldozer action
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.