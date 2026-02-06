Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक ​सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और बारीक हरी मिर्ची ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में नया आलू 4 से 7 रुपए तो पुराना आलू 2 से 4 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।