Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में केवल भिंडी, ग्वार फली और बारीक हरी मिर्ची ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में नया आलू 4 से 7 रुपए तो पुराना आलू 2 से 4 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 13 से 14 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 15 से 20 रुपए
मिर्ची 38 से 42 रुपए
बारीक मिर्च 60 से 70 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 48 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए
नींबू 40 से 45 रुपए
लोकी 18 से 20 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 53 से 55 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 15 रुपए
कद्दू 13 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 28 रुपए
टिंडा 12 से 15 रुपए
गाजर 8 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 4 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 4 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 30 से 120 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
