6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

&#8211; मुहाना थोक सब्जी मंडी में हरी स​ब्जियों के भाव नीचे जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक ​सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और बारीक हरी मिर्ची ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Feb 06, 2026

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में हरी स​ब्जियों के भाव नीचे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी स​ब्जी मंडी मुहाना थोक ​सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम रहे। आज थोक मंडी में केवल ​भिंडी, ग्वार फली और बारीक हरी मिर्ची ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में नया आलू 4 से 7 रुपए तो पुराना आलू 2 से 4 रुपए के बीच बिका। प्याज के दाम आज स्थिर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 13 से 14 रुपए

टमाटर देसी 5 से 8 रुपए

मटर 15 से 20 रुपए

मिर्ची 38 से 42 रुपए

बारीक मिर्च 60 से 70 रुपए

फूल गोभी 6 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 48 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए

नींबू 40 से 45 रुपए

लोकी 18 से 20 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 53 से 55 रुपए

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 13 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 28 रुपए

टिंडा 12 से 15 रुपए

गाजर 8 से 12 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 4 से 7 रुपए

आलू पुराना 2 से 4 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 30 से 120 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, बारीक मिर्च महंगी, टमाटर-आलू हो रहे सस्ते

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Interest Free Loan: बिना ब्याज 10 लाख तक ऋण का मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स

CM Bhajanlal
जयपुर

जयपुर कलक्ट्रेट सर्कल: जहां जाम, वहीं समाधान, MI रोड से कबीर मार्ग तक… जाम का पंचमुखी हमला

जयपुर

Jaipur News: न्यू लोहामंडी रोड पर JDA की बड़ी कार्रवाई: 100 फीट सड़क से हटाए जा रहे पक्के अतिक्रमण, दो किमी क्षेत्र प्रभावित

जयपुर

Indian Railways: होली पर यात्रियों को राहत, सात जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ी, जयपुर को मिली अतिरिक्त सुविधा

जयपुर

Rajasthan Govt: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर चलेगा ‘पीला पंजा’

Rajasthan bulldozer action
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.