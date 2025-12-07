7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

पशुओं की मौत पर पशुपालकों को आर्थिक संबल देगी मंगला योजना, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन की शर्त

पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों के घर में दोहरी मार पड़ती है। आर्थिक रूप से पशुपालक टूट जाता है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 07, 2025

हनुमानगढ़: पशुपालक को बीमा प्रपत्र सौंपती विभगीय टीम।

हनुमानगढ़: पशुपालक को बीमा प्रपत्र सौंपती विभगीय टीम।

हनुमानगढ़. पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों के घर में दोहरी मार पड़ती है। आर्थिक रूप से पशुपालक टूट जाता है। इस तरह की अमंगल घटना होने पर पशुपालक को आर्थिक संबलता प्रदान करने की सोच से सरकार ने प्रदेश में मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत विगत बरसों में की। इसके तहत इस बार जिले में 54200 पशुओं के बीमा का लक्ष्य दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पशुपालकों को पशुधन हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 संचालित की जा रही है। योजना के तहत जन आधार कार्डधारक, गोपाल क्रेडिट कार्डधारक पशुपालक तथा लखपति दीदी समूह से जुड़ी पशुपालक महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। जिले में 21 नवम्बर 2025 से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवेदनों को स्वीकृति मिलेगी। बीमा योजना में बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य रखी गई है। चयनित पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू पशु (गाय/ भैंस) या 10 बकरी, 10 भेड़ अथवा 10 ऊंटवंशीय पशुओं का नि:शुल्क बीमा किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।जबकि नोडल विभाग पशुपालन विभाग है। हनुमानगढ़ जिले में अब तक कुल 2486 पशुओं का पंजीयन किया गया है। इसमें 428 आवेदनों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पशुपालक योजना का लाभ लेकर अपने पशुधन को सुरक्षा कवच प्रदान करें।


योजना के तहत जिले में छह दिसम्बर को पंचायत समिति भादरा के भानगढ़, साहूवाला नोहर के बिरकाली, देईदास, भंगूली, भूकरका, फेफाना तथा पीलीबंगा क्षेत्र में 18 एसपीडी में शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा हनुमानगढ़ में 30 एसएसडब्ल्यू, जंडावाली, जोड़कियां, संगरिया में लीलांवाली, किशनपुरा उतरदा तथा टिब्बी मे दो केएसपी व चंदूरवाली में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने की बात अधिकारी कह रहे हैं।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सभी पात्र पशुपालकों से अपील की है कि वे नजदीकी शिविर में पहुंचकर आवेदन करवाएं। अपने पशुधन का नि:शुल्क बीमा कराकर आर्थिक जोखिमों से स्वयं को सुरक्षित करें। उक्त बीमा योजना में पशुओं की मौत पर प्रति पशु 40 हजार रुपए का बीमा क्लेम दिया जाता है। अधिकतम दो दुधारू पशुओं की मौत पर 40-40 हजार का बीमा क्लेम देने का नियम है।

प्रदेश में 21 लाख का लक्ष्य


पूरे प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 21 लाख पश्ुाओं का बीमा करवाने का लक्ष्य दिया गया है। गत वर्ष भी इतने ही पशुओं का सरकार ने बीमा करवाया था। इसमें काफी पशुपालकों को बीमा योजना का लाभ भी दिया गया। इस बार जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद गांवों में बीमा करवाने को लेकर पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है।

लोगों को कर रहे जागरूक
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिले को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इसके अनुसार पशुपालकों को पशुओं का बीमा करवाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। गांवों में शिविर भी लगा रहे हैं।
-सुरेंद्र गेदर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग हनुमानगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 08:17 pm

Published on:

07 Dec 2025 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / पशुओं की मौत पर पशुपालकों को आर्थिक संबल देगी मंगला योजना, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन की शर्त

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सात दिन की चिंता का दर्दनाक अंत: मृत मिला बेटा…2 महीने की गर्भवती बहू लापता, तीन महीने पहले हुई थी शादी

Hanumangarh couple drowned in Indira Gandhi Canal
हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

Hanumangarh Accident: 15 दिन पहले हुई सगाई, ससुर के साथ घर लौट रहा था दामाद, सड़क हादसे में दोनों की मौत

Road accident, road accident in Hanumangarh, road accident in Rajasthan, bike accident, bike accident in Hanumangarh, bike accident in Rajasthan, death of father-in-law and son-in-law, death of father-in-law and son-in-law in Hanumangarh, death of father-in-law and son-in-law in Rajasthan
हनुमानगढ़

64 नए आधार सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव सिरे चढ़े तो लोगों को मिले राहत

हनुमानगढ़. जिले में आधार सेवा केंद्रों के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में पूरे जिले में केवल 29 आधार सेवा केंद्रों का संचालन हो रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई महीनों से बंद थे। दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद इनका संचालन अब दोबारा शुरू किया गया है।
हनुमानगढ़

राजस्थान में बॉर्डर पार से आई 15 करोड़ की हेरोइन, चायनीज पिस्टल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार; मोबाइल जांच से खुले कई राज

Hanumangarh-heroin-case
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.