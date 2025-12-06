64 नए आधार सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव सिरे चढ़े तो लोगों को मिले राहत

-223 लोगों ने किया आवेदन, अब अंतिम चयन सूची तैयार होने का इंतजार

-नए आधार सेवा केंद्र खुलने पर लोगों को नजदीक में मिल सकेगी सुविधा

हनुमानगढ़. जिले में आधार सेवा केंद्रों के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान में पूरे जिले में केवल 29 आधार सेवा केंद्रों का संचालन हो रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई महीनों से बंद थे। दिल्ली से स्वीकृति मिलने के बाद इनका संचालन अब दोबारा शुरू किया गया है। पहले हालात ऐसे थे कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में संचालित आधार सेवा केंद्र पर भी कुछ महीनों से काम बंद करवा दिया गया था। किन्हीं कारणों से यूनिक आईडिटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) दिल्ली की ओर से उक्त आधार सेवा केंद्र पर कामकाज को रोकने के बाद लोग मायूस लौट रहे थे। हालांकि अब उक्त आधार सेवा केंद्र पर लगी रोक को हटा दिया गया है। शहरी क्षेत्र में कलक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में संचालित आधार सेवा केंद्र के अलावा नगर परिषद के पास संचालित आधार सेवा केंद्र का संचालन अब शुरू कर दिया गया है।

इससे लोग अब आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवा सकेंगे। इससे पहले लोग आधार कार्ड में जानकारी संशोधन करवाने के लिए कलक्टे्रट परिसर में चक्करघिनी हो रहे थे। जिला मुख्यालय पर दो आधार सेवा केंद्रों का संचालन शुरू करने से अब शहरी क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अब लोग टाउन व जंक्शन में आधार कार्ड में संशोधन संबंधी कार्य करवा सकेंगे।

इधर शहरी व ग्रामीण लोगों को नजदीक के गांवों में आधार सेवा केंद्र का लाभ मिल सके, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग हनुमानगढ़ की ओर से 64 नए आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवेदनों को जांचने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की टीम जुटी हुई है। अंतिम चयन सूची तैयार करके इसे मंजूरी के लिए मुख्यालय भिजवाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। उच्च स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद जिले में नए 64 आधार सेवा केंद्रों का संचालन संभव हो सकेगा।