हनुमानगढ़

न घटत न बढ़त, राजस्थान का शेयर यथावत

हनुमानगढ़. भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक बुधवार को हुई। वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 04, 2025

हनुमानगढ़: नहर मेें प्रवाहित हो रहा पानी।

हनुमानगढ़: नहर मेें प्रवाहित हो रहा पानी।

-प्रदेश की नहरों में दिसम्बर में भी चलेगा नवम्बर जितना पानी
-इंदिरागांधी नहर में चार में दो समूह में पानी चलाने से रबी फसलों को सिंचाई पानी की होगी पूर्ति
हनुमानगढ़. भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की बैठक बुधवार को हुई। वर्चुअल बैठक में जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। बीबीएमबी चैयरमेन ने दिसम्बर के शेयर में किसी तरह की कटौती नहीं की। नवम्बर के शेयर को दिसम्बर में भी यथावत रखने पर सहमति प्रदान की। इस तरह राजस्थान क्षेत्र में इंदिरागांधी नहर, भाखड़ा परियोजना, गंगकैनाल व सिद्धमुख नोहर परियोजना की नहरों में नवम्बर की तरह ही दिसम्बर में भी सिंचाई पानी चलता रहेगा।
इससे रबी फसलों को मांग के अनुसार सिंचाई पानी मिल सकेगा। इससे अपेक्षित उत्पादन हो सकेगा। पूरे दिसम्बर में इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई पानी लगा सकेंगे। इंदिरागांधी नहर से प्रदेश के बड़े भूभाग को पानी की आपूर्ति होती है।
करीब तेरह जिलों को इस नहर से पानी मिलता है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर आदि जिलों को इस नहर से पानी मिलता है। जानकारी के अनुसार बीबीएमबी की बैठक में जो शेयर राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है उसमें पूरे दिसम्बर महीने में इंदिरागांधी नहर में 10600, भाखड़ा नहर में 1200, गंगकैनाल में 1800, सिद्धमुख नहर परियोजना में 600 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। आगे भी रबी फसलों को मांग के अनुसार पानी मिलता रहा तो गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों का अच्छा उत्पादन हो सकेगा।

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

