Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

जिला अस्पताल में बीस बैड का आधुनिक पिडियाट्रिक वार्ड शुरू

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 02, 2025

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ ।

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ ।

-बच्चों के सुरक्षित उपचार के लिए मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं
हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया गया। एमसीएच यूनिट के तृतीय तल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा विकसित इस वार्ड को कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशानुसार शुरू किया गया है। पिडियाट्रिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह वार्ड तैयार किया गया था। नए पिडियाट्रिक वार्ड की क्षमता 20 बैड है। पूरे वार्ड को आधुनिक डक्ट सिस्टम के माध्यम से पूर्णत: वातानुकूलित बनाया गया है। यह वार्ड चाइल्ड केयर यूनिट के भीतर स्थित है, जिससे आपात स्थिति में बच्चों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। पिडियाट्रिक वार्ड के समीप ही 4 बैड की पिडियाट्रिक आईसीयू और 8 बैड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट एनएचएम द्वारा निर्मित की गई है। इन दोनों इकाइयों को राज्य स्तर से आवश्यक कार्मिक एवं संसाधन उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे गंभीर स्थिति वाले बच्चों के उपचार में और तेजी आएगी। नए वार्ड में बच्चों का उपचार इंफेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन चादर बदलने के लिए कलर कोड सिस्टम लागू किया गया है। बच्चों की सुविधा के लिए वार्ड में कार्टून प्रिंट वाले विशेष पर्दे लगाए गए हैं, जिससे वातावरण बच्चों के अनुकूल व सहज बन सके।

इतने केबिन वार्ड में
वार्ड में दस केबिन बनाए गए हैं। जिनमें आवश्यकता अनुसार बच्चों को आइसोलेट किया जा सकेगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से संक्रामक रोगों से पीडि़त बच्चों को अलग रखने में सहायक होगी। जिससे अन्य मरीज सुरक्षित रह सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / जिला अस्पताल में बीस बैड का आधुनिक पिडियाट्रिक वार्ड शुरू

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़. आने वाले समय में भाखड़ा परियोजना की कुछ नहरों की सूरत बदलने वाली है। बताया जा रहा है कि एमएमके, एमजेडी, जेआरके, जीजीआर नहरें आगामी दो बरसों में पूरी रतह से पक्की हो जाएगी।

हनुमानगढ़: भाखड़ा नहर।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. कहते हैं सांसें गिनी हुई है। जिसके नसीब में जितनी लिखी होती है, उतनी ही नसीब होती है। सांसें थमने के बाद मानव शरीर किसी काम का नहीं रहता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका शरीर मरने के बावजूद भी दूसरों के काम आता है।

हनुमानगढ़: मरणोपरांत शांति देवी का देहदान के दौरान मौजूद परिजन व ग्रामीण।
हनुमानगढ़

Rajasthan News: शादी को थे बस 10 दिन… रात को किया आखिरी फोन, फिर नहर से मिली लाश

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. युवाओं में खेल कौशल का विकास करने की सोच के साथ गांवों में खेल मैदान तैयार किए गए हैं। गांवों से मैदान के महारथी निकलें, इस सोच के साथ जिले की 116 गांवों में खेल मैदान व ओपन जिम बनाने का काम पूर्ण हो गया है।

हनुमानगढ़: गांव में खेल मैदान में खेलते खिलाड़ी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू तथा खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में किए गए प्रदर्शन में सभी ने सरकार की किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया।

हनुमानगढ़. जिला कलक्ट्रेट के समक्ष बुधवार को पुलिसकर्मी और पूर्व विधायक बलवान पूनियां के बीच हो रही तनातनी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.