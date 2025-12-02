जिला अस्पताल में बीस बैड का आधुनिक पिडियाट्रिक वार्ड शुरू

-बच्चों के सुरक्षित उपचार के लिए मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

हनुमानगढ़. टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में नवीन पिडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया गया। एमसीएच यूनिट के तृतीय तल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा विकसित इस वार्ड को कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशानुसार शुरू किया गया है। पिडियाट्रिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह वार्ड तैयार किया गया था। नए पिडियाट्रिक वार्ड की क्षमता 20 बैड है। पूरे वार्ड को आधुनिक डक्ट सिस्टम के माध्यम से पूर्णत: वातानुकूलित बनाया गया है। यह वार्ड चाइल्ड केयर यूनिट के भीतर स्थित है, जिससे आपात स्थिति में बच्चों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। पिडियाट्रिक वार्ड के समीप ही 4 बैड की पिडियाट्रिक आईसीयू और 8 बैड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट एनएचएम द्वारा निर्मित की गई है। इन दोनों इकाइयों को राज्य स्तर से आवश्यक कार्मिक एवं संसाधन उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे गंभीर स्थिति वाले बच्चों के उपचार में और तेजी आएगी। नए वार्ड में बच्चों का उपचार इंफेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन चादर बदलने के लिए कलर कोड सिस्टम लागू किया गया है। बच्चों की सुविधा के लिए वार्ड में कार्टून प्रिंट वाले विशेष पर्दे लगाए गए हैं, जिससे वातावरण बच्चों के अनुकूल व सहज बन सके।