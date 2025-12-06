6 दिसंबर 2025,

शनिवार

हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में कथा सुनने जा रही बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Dec 06, 2025

hanumangarh Crime

बुजुर्ग महिला और बाली झपटने वाला युवक (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। जिले के संगरिया कस्बे के वार्ड 30 गुरुनानक नगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की घटना ने लोगों में दहशत फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार गीता देवी (80) पत्नी मालचंद अग्रवाल दोपहर करीब तीन बजे घर से गोपाल सेवा सदन में कथा सुनने के लिए जा रही थी। जैसे ही उसने रेलवे सीमा पार कर मुख्य सड़क पर कदम रखा, पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने उनके कान से सोने की बाली झपट ली और मौके से फरार हो गया।

पीड़िता के बेटे ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता के पुत्र सतीश अग्रवाल ने बताया कि युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट व सफेद लोअर पहना हुआ था, जिस पर काली पट्टियां बनी हुई थीं। वारदात के तुरंत बाद परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में तलाश की तो पता चला कि आरोपी शनि मंदिर रोड की तरफ भागता हुआ देखा गया है।

सीसीटीवी में दिखा बदमाश

घटना के बाद परिष्कार लाइब्रेरी के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो आरोपी की गतिविधि नजर आई। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में शाम के समय लोगों का आवागमन अधिक रहता है। वहीं दिनदहाड़े हुई वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने व लुटेरे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

Updated on:

06 Dec 2025 07:40 pm

Published on:

06 Dec 2025 07:35 pm

Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

