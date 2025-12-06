Hanumangarh Crime: बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली झपटकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में दिखा आरोपी

बुजुर्ग महिला और बाली झपटने वाला युवक (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। जिले के संगरिया कस्बे के वार्ड 30 गुरुनानक नगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की घटना ने लोगों में दहशत फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार गीता देवी (80) पत्नी मालचंद अग्रवाल दोपहर करीब तीन बजे घर से गोपाल सेवा सदन में कथा सुनने के लिए जा रही थी। जैसे ही उसने रेलवे सीमा पार कर मुख्य सड़क पर कदम रखा, पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने उनके कान से सोने की बाली झपट ली और मौके से फरार हो गया।
पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता के पुत्र सतीश अग्रवाल ने बताया कि युवक ने सफेद रंग की टी-शर्ट व सफेद लोअर पहना हुआ था, जिस पर काली पट्टियां बनी हुई थीं। वारदात के तुरंत बाद परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में तलाश की तो पता चला कि आरोपी शनि मंदिर रोड की तरफ भागता हुआ देखा गया है।
घटना के बाद परिष्कार लाइब्रेरी के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो आरोपी की गतिविधि नजर आई। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में शाम के समय लोगों का आवागमन अधिक रहता है। वहीं दिनदहाड़े हुई वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।
लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने व लुटेरे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।
