प्रेमी ने मोबाइल में कैद की महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें, इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

जोधपुर। बासनी थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद वीडियो कॉल के दौरान अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेलिंग कर 50 हजार रुपए ऐंठने और फिर फोटो वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि प्रकरण में एक महिला ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश कर महिला थाने में बिना नम्बर की एफआइआर दर्ज कराई थी। जांच के लिए एफआइआर जोधपुर के बासनी थाने भेजा गया था, जहां एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।
आरोप सही पाए जाने पर थानाधिकारी नितिन दवे के नेतृत्व में कांस्टेबल डूंगरराम व जसवंत सिंह ने तलाश के बाद बाड़मेर जिले में रामसर थानान्तर्गत रेडाणा के देवीपुरा निवासी मनोहरलाल उर्फ मनोज (27) पुत्र ताराराम सुथार को गिरफ्तार किया। उससे मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए।
महिला का आरोप है कि उसकी सोशल मीडिया के मार्फत आरोपी मनोहरलाल से जान पहचान हुई थी। दोनों में बातें होने लगी थी। फिर व्हॉट्सऐप पर वीडियो कॉल भी करने लग गए थे।
इस दौरान आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक हालत में स्क्रीन शॉट ले लिए थे। जिन्हें पति को बताने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करने लग गया।
उसने महिला से 50 हजार रुपए ऐंठ लिए थे। वह और रुपए मांगने लगा था, लेकिन महिला ने देने में असमर्थता जताई थी। तब उसने फोटो वायरल कर दिए थे।
