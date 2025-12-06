Hanuman Beniwal: ‘CM को 5 बार धमकी’, जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने उठाया सवाल- कौन चला रहा है सरकार ?

सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। खुद मुख्यमंत्री को पांच बार धमकी मिल चुकी है। राजस्थान में नशा और गैंगवार बढ़ रहे हैं। पंजाब से भी ज्यादा नशा यहां होने लगा है। यह बात नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही। उन्होंने जोधपुर में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए।
बेनीवाल ने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चला कौन रहा है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक और आरपीएससी जैसी भर्तियों को लेकर यू-टर्न लिया है। उनका कहना था कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक जैसी ही हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े लोग राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार में हमारे फोन टेप किए थे और जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी थे, वही अब सीएम भजनलाल शर्मा व भाजपा के नजदीकी बनकर प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं।
बेनीवाल ने कहा कि आज जब हम आ रहे थे, तब भी यही लग रहा था कि पता नहीं इंडिगो चलेगी या नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि इंडिगो सरकार को सीधा-सीधा चैलेंज कर रही है, जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जब दिल्ली में संसद चल रही है, उस समय इंडिगो ने सरकार को चुनौती दी है। सरकार को इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
