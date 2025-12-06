6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Hanuman Beniwal: ‘CM को 5 बार धमकी’, जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने उठाया सवाल- कौन चला रहा है सरकार ?

हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में नशा, गैंगवार और अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है, जबकि सरकार अपनी ही नीतियों पर यू-टर्न ले रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

MP Hanuman Beniwal

सांसद हनुमान बेनीवाल। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। खुद मुख्यमंत्री को पांच बार धमकी मिल चुकी है। राजस्थान में नशा और गैंगवार बढ़ रहे हैं। पंजाब से भी ज्यादा नशा यहां होने लगा है। यह बात नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही। उन्होंने जोधपुर में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए।

बेनीवाल ने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चला कौन रहा है। भाजपा सरकार ने पेपर लीक और आरपीएससी जैसी भर्तियों को लेकर यू-टर्न लिया है। उनका कहना था कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है।

'बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक जैसी'

उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में एक जैसी ही हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े लोग राज्य को लूटने में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार में हमारे फोन टेप किए थे और जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी थे, वही अब सीएम भजनलाल शर्मा व भाजपा के नजदीकी बनकर प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं।

इंडिगो पर उठाए सवाल

बेनीवाल ने कहा कि आज जब हम आ रहे थे, तब भी यही लग रहा था कि पता नहीं इंडिगो चलेगी या नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि इंडिगो सरकार को सीधा-सीधा चैलेंज कर रही है, जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जब दिल्ली में संसद चल रही है, उस समय इंडिगो ने सरकार को चुनौती दी है। सरकार को इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम
जोधपुर
Suicide in Jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Hanuman Beniwal: ‘CM को 5 बार धमकी’, जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने उठाया सवाल- कौन चला रहा है सरकार ?

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: पहले फंदा लगाने का किया प्रयास, फिर युवक ने घरवालों को फोन कर कहा- दे रहा हूं जान, उठा लिया खौफनाक कदम

Suicide in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur Polo : 10 दिसंबर से जोधपुर पोलो का 26वां सत्र, नेवी पोलो कप और लेडीज इंटरनेशनल मैच होंगे

Jodhpur Polo 26th season 10 December Navy Polo Cup for first time Ladies International Match to be held
जोधपुर

प्रेमी ने मोबाइल में कैद की महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें, इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर से शादी की सालगिरह मनाने थाईलैण्ड गए 2 दोस्तों की मौत, सामने आ रही मौत की यह वजह

Thailand trip tragedy
जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर के लोगों को भारी जाम से ​मिलेगी राहत, यहां बनेगा नया फ्लाईओवर

new flyover in jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.