Hanuman Beniwal: ‘CM को 5 बार धमकी’, जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने उठाया सवाल- कौन चला रहा है सरकार ?

बेनीवाल ने कहा कि आज जब हम आ रहे थे, तब भी यही लग रहा था कि पता नहीं इंडिगो चलेगी या नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि इंडिगो सरकार को सीधा-सीधा चैलेंज कर रही है, जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जब दिल्ली में संसद चल रही है, उस समय इंडिगो ने सरकार को चुनौती दी है। सरकार को इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।