दीपावली से पहले डिस्कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन, 105 दिन चलाया जनरेटर

हालांकि आदेश 10 अक्टूबर को जारी किए गए, लेकिन उन्हें आदेश की कॉपी शुक्रवार को मिली, जिस पर शुक्रवार शाम को सांसद के आवास पर उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम से लिया गया कनेक्शन वापस जोड़ दिया। एसई चौधरी ने बताया कि इसमें दो लाख रुपए पूर्व में जमा करवाए हुए हैं। कोर्ट ने प्रकरण को सेटलमेंट में लेकर 15 दिन में निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। बैंक गारंटी की राशि का उपयोग डिस्कॉम सेटलमेंट में निस्तारण के बाद कर सकेगा।