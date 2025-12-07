बजरी के डम्पर से कांस्टेबल की हत्या का इनामी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
जोधपुर.
लूनी थाना पुलिस ने खेजड़ली से फिटकासनी रोड पर गुलजी की प्याऊ के पास बजरी से भरे डम्पर को पकड़ने के प्रयास में एक कांस्टेबल की हत्या के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वह सात महीने से फरार था और 20 हजार रुपए का इनाम था।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गत 25 मई को लूनी थाना पुलिस ने खेजड़ली गांव के पास अवैध बजरी से भरे डम्पर को पकड़ने का प्रयास किया था। चालक डम्पर भगा ले गया था। गुलजी की प्याऊ के पास थाने की चेतक में सवार कांस्टेबल सुनील ने डम्पर को पकड़ लिया था। चालक ने भागने के प्रयास में कट मारा था। जिससे कांस्टेबल नीचे गिर गया था और डम्पर ने उसे कुचल दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
वारदात के बाद शिवलाल फरार हो गया था। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह फिटकासनी गांव की ओरण में छिपा हुआ था। राशन के लिए वह खेजड़ली गांव में मिठाई की एक दुकान पहुंचा, जहां पुलिस ने दबिश देकर खेजड़ली कला गांव निवासी शिवलाल पुत्र भैराराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया।
इस मामले में खेजड़ली कला निवासी सरंपच हापूराम बिश्नोई, रविन्द्र, सागर व मौसिम खान उर्फ कालू खान व मूलत: भगतासनी हाल सांगासनी निवासी सुमेर बिश्नोई उर्फ राणाराम को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब शिवलाल को गिरफ्तार किया गया।
सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि वारदात के बाद शिवलाल मोबाइल तोड़कर गायब हो गया था। पत्नी व बच्चों को फिटकासनी भेज दिया था। वह फिटकासनी और डांगियावास गांव की ओरण में छिपकर फरारी काट रहा था। वहां से राशन की जरूरत होने पर मिठाई की दुकान आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह हत्या की साजिश में शामिल था।
खनिज विभाग ने गत 25 मई को खेजड़ली गांव में दुकानों के पीछे दो जगहों से 640 टन बजरी का अवैध स्टॉक पकड़ा था। इस मामले में कालूराम व उसके भाई शिवलाल और हापूराम के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। कालूराम व हापूराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिवलाल फरार था। वर्ष 2011 में जहरीली शराब से 25 जनों की मौत के मामले में दोनों भाई आरोपी हैं। इस मामले में शिवलाल तीन साल जेल में बंद रहा था।
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
