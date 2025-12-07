बजरी के डम्पर से कांस्टेबल की हत्या का इनामी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गत 25 मई को लूनी थाना पुलिस ने खेजड़ली गांव के पास अवैध बजरी से भरे डम्पर को पकड़ने का प्रयास किया था। चालक डम्पर भगा ले गया था। गुलजी की प्याऊ के पास थाने की चेतक में सवार कांस्टेबल सुनील ने डम्पर को पकड़ लिया था। चालक ने भागने के प्रयास में कट मारा था। जिससे कांस्टेबल नीचे गिर गया था और डम्पर ने उसे कुचल दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।