Rajasthan Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 18 साल के जवान बेटे की मौत, शव देखकर आपा खो बैठे परिजन

विलाप करते परिजन और इनसेट में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
Baran Accident: अंता-सीसवाली रोड के रातडिया गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 18 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान धारा सिंह पुत्र रघुवीर निवासी रायथल के रूप में हुई है।
वह अपनी मोटरसाइकिल से अंता अपने परिजनों को लेने आ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रोला आकर उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में धारा सिंह को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही अंता पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। मृतक के शव को अंता उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
मृतक के शव को मोर्चरी में रखने के बाद, उसके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वे अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। परिजनों ने अपने युवा बेटे का शव देखकर आपा खो दिया।
