बारां

Rajasthan Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 18 साल के जवान बेटे की मौत, शव देखकर आपा खो बैठे परिजन

Youth Died In Accident: युवक गांव से अंता अपने परिजनों को लेने मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस दौरान सीसवाली रोड के पास ट्रोले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और युवक की मौत हो गई।

बारां

image

Akshita Deora

Dec 05, 2025

Baran-Accident-news

विलाप करते परिजन और इनसेट में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Baran Accident: अंता-सीसवाली रोड के रातडिया गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 18 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान धारा सिंह पुत्र रघुवीर निवासी रायथल के रूप में हुई है।

वह अपनी मोटरसाइकिल से अंता अपने परिजनों को लेने आ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रोला आकर उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे में धारा सिंह को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव

हादसे की सूचना मिलते ही अंता पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। मृतक के शव को अंता उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

परिजनों का विरोध और नारेबाजी

मृतक के शव को मोर्चरी में रखने के बाद, उसके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वे अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। परिजनों ने अपने युवा बेटे का शव देखकर आपा खो दिया।

Published on:

05 Dec 2025 12:18 pm

Rajasthan Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 18 साल के जवान बेटे की मौत, शव देखकर आपा खो बैठे परिजन

