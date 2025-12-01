Patrika LogoSwitch to English

बारां

Rajasthan: कभी भी ढह सकता है राजस्थान का ये किला, जांच दल ने दे रखी है बड़े हादसे की चेतावनी

Chhabra Town Fort: राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा कस्बे में स्थित ऐतिहासिक किला जर्जर हो चुका है और कभी भी ढह सकता है। जांच दल पहले ही चेतावनी दे चुका है।

बारां

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Chabbra-Fort

किले पर आई दरार (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: बारां जिले के छबड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक किला देखरेख व सार संभाल के अभाव में जर्जर हो रहा है। यह क्षेत्र की एकमात्र ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके चारों ओर घनी आबादी निवास कर रही है। किले की बिगड़ती स्थिति के कारण बड़ा हादसा घटित होने की संभवना बनी हुई है।

बताया जा रहा है कि किले के कुछ हिस्से लगातार टूटकर बिखरने लगे हैं। वहीं, किले के उस स्थान पर एक बड़ी दरार देखी गई है जहां मंदिर स्थित है। किले का यह हिस्सा कभी भी ढहने की आशंका बनी हुई है।

जांच दल पहले ही दे चुका चेतावनी

तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में पर्यटन विभाग के जांच दल ने किले का निरीक्षण किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि यदि किले की मरम्मत नहीं की गई, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

किले के आस-पास निवासरत लोगो का कहना है कि यह ऐतिहासिक धरोहर न केवल धराशायी हो रही है, बल्कि बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। इसलिए समय रहते इसकी सार सभाल व मरम्मत की सत आवश्यकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Dec 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: कभी भी ढह सकता है राजस्थान का ये किला, जांच दल ने दे रखी है बड़े हादसे की चेतावनी

