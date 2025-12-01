Rajasthan: कभी भी ढह सकता है राजस्थान का ये किला, जांच दल ने दे रखी है बड़े हादसे की चेतावनी

Rajasthan News: बारां जिले के छबड़ा कस्बे में स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक किला देखरेख व सार संभाल के अभाव में जर्जर हो रहा है। यह क्षेत्र की एकमात्र ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके चारों ओर घनी आबादी निवास कर रही है। किले की बिगड़ती स्थिति के कारण बड़ा हादसा घटित होने की संभवना बनी हुई है।