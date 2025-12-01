Jaipur: नए साल में जयपुर को मिलेगी सौगात, एलिवेटेड रोड सहित 2 बड़े प्रोजेक्ट होंगे शुरू; 273 करोड़ आएगी लागत

ओटीएस पुलिया को चौड़ा करने के काम पर 32.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में जयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम ओटीएस चौराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। हिम्मतनगर आरओबी से जेएलएन मार्ग की ओर आने वाले वाहनों को संकरी पुलिया से गुजरना पड़ता है, जिससे पीक आवर्स में जाम लगना आम बात हो गई है। जो वाहन चालक सीधे शिक्षा संकुल की ओर जाना चाहते हैं, वे भी जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि पुलिया 50 से 52 फीट चौड़ी है। पुलिया चौड़ी होने के बाद यह 110 से 115 फीट तक हो जाएगी।