Jaipur: नए साल में जयपुर को मिलेगी सौगात, एलिवेटेड रोड सहित 2 बड़े प्रोजेक्ट होंगे शुरू; 273 करोड़ आएगी लागत

एलिवेटेड रोड। प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर। नए साल की शुरूआत के साथ ही जयपुरवासियों को दो बड़ी सौगात मिलने वाली है। सांगानेर में एलिवेटेड रोड और ओटीएस पुलिया को चौड़ा करने का काम जनवरी में शुरू होगा। ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए ने कार्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिस फर्म को कार्य दिया गया है, उसने अब तक डिजाइन तैयार नहीं किया है। ऐसे में अनुमान है कि काम जनवरी में शुरू हो सकेगा।
हालांकि, जेडीए की ओर से जारी कार्यादेश में कार्य प्रारंभ करने की तिथि 9 दिसंबर दर्ज है। पुलिया को चौड़ा करने पर 32.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाएगा। सांगानेर एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक) के लिए निविदाएं 11 दिसंबर को खोली जाएंगी।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार कार्यादेश जारी करने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा, जिसके बाद जनवरी में काम शुरू होने की संभावना है। पूर्व में अनुमानित लागत से 34 प्रतिशत अधिक दर आने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई थी। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण पर 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
ओटीएस पुलिया को चौड़ा करने के काम पर 32.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में जयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम ओटीएस चौराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। हिम्मतनगर आरओबी से जेएलएन मार्ग की ओर आने वाले वाहनों को संकरी पुलिया से गुजरना पड़ता है, जिससे पीक आवर्स में जाम लगना आम बात हो गई है। जो वाहन चालक सीधे शिक्षा संकुल की ओर जाना चाहते हैं, वे भी जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि पुलिया 50 से 52 फीट चौड़ी है। पुलिया चौड़ी होने के बाद यह 110 से 115 फीट तक हो जाएगी।
बता दें कि पिछले बजट में सांगानेर क्षेत्र में एलिवेटेड रोड निर्माण की घोषणा की थी। पहले इसकी लागत 170 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन मालपुरा गेट तक विस्तार के बाद यह बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गई। सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक फोरलेन एलिवेटेड रोड बनेगा। दोनों दिशाओं में दो-दो लेन बनेगी।
पेट्रोल पंप तिराहे पर दो भागों में विभाजित होगा। एक हिस्सा मालपुरा गेट की ओर और दूसरा न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज की ओर निकलेगा। गोपालपुरा फ्लाईओवर से वाहन चालक दोनों ओर जा सकेंगे। मालपुरा गेट से फ्लाईओवर की ओर जाने की सुविधा नहीं होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग