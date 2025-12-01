Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी; अब इस अस्पताल में बनेगा 11 मंजिला IPD टावर, 74 करोड़ होंगे खर्च

जेके लोन अस्पताल की ओपीडी में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से सालाना 5 लाख से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें से 60 हजार से अधिक को भर्ती किया जाता है। इस वजह से यहां हमेशा बेड की कमी बनी रहती है। इसके अलावा एमआरआइ जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए मरीजों को एसएमएस अस्पताल भेजना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले बजट में अस्पताल में 100 बेड बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 बेड करने की तैयारी है। योजना सरकार को भेज दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार अस्पताल में कुल 11 मंजिला IPD टावर बनाया जाएगा, जिसमें तीन मंजिला बेसमेंट पार्किंग और आठ मंजिला भवन में वार्ड होंगे। प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। एक फ्लोर पर ब्लड बैंक, लैब, MRI और अन्य जांच सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। टावर के निर्माण पर 74 करोड़ रुपए खर्च होंगे।