जयपुर

जयपुर का 70% इलाका 22 दिसंबर को रहेगा प्यासा, बीसलपुर- जयपुर सप्लाई में शटडाउन,रखें ये इंतजाम

जयपुर शहर में आगामी 22 दिसंबर को पेयजल संकट खड़ा होने की आशंका है। दरअसल जयपुर शहर में बालावाला पंपिंग हाउस के 132 केवी ग्रिड बिजली फीडर की मेंटीनेंस का काम प्रस्तावित है। करीब 7 घंटे तक इस दौरान पंपिंग स्टेशन से जयपुर शहर को मिलने वाली बनास जल सप्लाई बाधित रहेगी।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Dec 20, 2025

बालावाला पंपिंग स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो

बालावाला पंपिंग स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। शहर में आगामी 22 दिसंबर को पेयजल संकट खड़ा होने की आशंका है। दरअसल जयपुर शहर में बालावाला पंपिंग हाउस के 132 केवी ग्रिड बिजली फीडर की मेंटीनेंस का काम प्रस्तावित है। करीब 7 घंटे तक इस दौरान पंपिंग स्टेशन से जयपुर शहर को मिलने वाली बनास जल सप्लाई बाधित रहेगी। जिसके चलते 22 और 23 दिसंबर को शहर में पेयजल सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। जलदाय विभाग ने आमजन को पर्याप्त मात्रा में पेयजल स्टोर करने की अपील की है।

इंजीनियरों का दावा: 23 दिसंबर को सप्लाई नियमित

बीसलपुर सिस्टम से जयपुर शहर को पानी सप्लाई करने वाले बालावाला पंपिंग स्टेशन पर 22 दिसंबर को 132 केवी ग्रिड स्टेशन का सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रख रखाव के लिए 3 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। ऐसे में जयपुर शहर में शाम को बीसलपुर सिस्टम से पानी की सप्लाई नहीं होगी। हांलाकि इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि 23 दिसंबर को सुबह से शहर में पानी की सप्लाई नियमित रूप से होगी लेकिन इस 7 घंटे के शटडाउन का असर आगामी दो दिन तक रहेगा।

इन इलाकों में प्रभावित रहेगी जलापूर्ति

बीसलपुर प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता सुधीर वर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर को शाम के समय प्रताप नगर क्षेत्र, सांगानेर क्षेत्र, सीतापुरा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन, ज्योति नगर, शांति नगर, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जवाहर नगर, ट्रक स्टैंड, मानसरोवर, श्याम नगर, विद्युत नगर, संजय नगर, ऑफिसर कैम्पस, झोटवाड़ा, वी.के. आई. विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालबाडी, बनीपार्क, अम्बाबाडी, जगतपुरा, खोनागोरियान, इंदिरा गांधी नगर, मुहाना मोड, जामडोली, सुभाष नगर, पृथ्वीराज नगर, भूजल विभाग परिसर पंपिंग स्टेशन से जुड़े इलाके, गोविंद नगर क्षेत्र में शाम को बीसलपुर सिस्टम से सप्लाई नहीं होगी। हालांकि चारदीवारी क्षेत्र की शाम को सप्लाई सुचारू रूप से होगी। 23 दिसंबर को सुबह 5 बजे से शहर में सप्लाई नियमित रूप से होगी। वर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि जरूरत के हिसाब से पेयजल का स्टोरेज करके रखें।

लीकेज से भी बाधित होती रही सप्लाई

बीसलपुर बांध से लेकर बालावाला पंप हाउस तक बिछी पेयजल सप्लाई पाइपलाइन में हुए लीकेज व अन्य तकनीकी कार्यों के चलते जयपुर शहर में इस साल कई बार जलापूर्ति बाधित रही। हालांकि अब राज्य सरकार ने बीसलपुर बांध से बालावाला मुख्य पंपिंग स्टेशन तक अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। लेकिन तकनीकी कार्यों के चलते कई बार जयपुर शहर के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। बालावाला पंपिंग स्टेशन के 132 केवी ग्रिड स्टेशन का जयपुर डिस्कॉम हर साल मेंटीनेंस करता है।

20 Dec 2025 10:05 am

