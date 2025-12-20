जयपुर का 70% इलाका 22 दिसंबर को रहेगा प्यासा, बीसलपुर- जयपुर सप्लाई में शटडाउन,रखें ये इंतजाम

बीसलपुर प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता सुधीर वर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर को शाम के समय प्रताप नगर क्षेत्र, सांगानेर क्षेत्र, सीतापुरा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन, ज्योति नगर, शांति नगर, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जवाहर नगर, ट्रक स्टैंड, मानसरोवर, श्याम नगर, विद्युत नगर, संजय नगर, ऑफिसर कैम्पस, झोटवाड़ा, वी.के. आई. विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालबाडी, बनीपार्क, अम्बाबाडी, जगतपुरा, खोनागोरियान, इंदिरा गांधी नगर, मुहाना मोड, जामडोली, सुभाष नगर, पृथ्वीराज नगर, भूजल विभाग परिसर पंपिंग स्टेशन से जुड़े इलाके, गोविंद नगर क्षेत्र में शाम को बीसलपुर सिस्टम से सप्लाई नहीं होगी। हालांकि चारदीवारी क्षेत्र की शाम को सप्लाई सुचारू रूप से होगी। 23 दिसंबर को सुबह 5 बजे से शहर में सप्लाई नियमित रूप से होगी। वर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि जरूरत के हिसाब से पेयजल का स्टोरेज करके रखें।